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    "Краснодар" не планирует других приобретений в это трансферное окно

    Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг сообщил, что клуб почти наверняка завершил работу на трансферном рынке в этом межсезонье:

    "Прошлый сезон был одним из лучших в истории "Краснодара". Мы постараемся и в дальнейшем продлить и результат, и игру прошлого сезона. У нас три новичка - Смолов, Торбинский, Страндберг. Мы свою задачу по укреплению состава выполнили на 99,9 %. Если будет возможность, мы, конечно, будем рады еще усилиться.
    Ничего страшного в ограничениях из-за финансового фэйр-плей не было. Мы уже понимали это в марте и комплектовались с теми условиями, которые нас ждали. Если бы не было ограничений, наверное, мы бы приобрели кого-то за деньги", - сказал Хашиг на пресс-конференции.
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    Источник: Р-Спорт

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    13.07.2015 18:47
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +283

      nahan 14 июля 2015, 19:03

      Быкам удачного сезона.

      0
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      Рейтинг: +92

      Cynic 13 июля 2015, 20:42

      самый адекватный клуб в России

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      qisi77 13 июля 2015, 19:34

      Привет. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного дают скидку. Если будете брать скажите что от Globalkapper, буду благодарен. M / a / t / c / h / i / n / s / i / d / e . c / o /m . (убрать " / " ) (Пробные матчи)

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      Рейтинг: +11

      Timur1991 13 июля 2015, 19:13

      Россия самая безпонтовая лига

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +736

      summer2014 > Timur1991 13 июля 2015, 19:36

      Тебе гражданин страны 404 видней.

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      Рейтинг: +929

      ДСА 13 июля 2015, 19:07

      Кубок Европы теперь наш!

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      Рейтинг: +76

      Red-green-Hooligans 13 июля 2015, 18:59

      Главное, что никого из лидеров явных не потеряли и особенно, что тренера не увел никто, странно, что Измайлова не продлили аренду.

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