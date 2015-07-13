"Краснодар" не планирует других приобретений в это трансферное окно

Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг сообщил, что клуб почти наверняка завершил работу на трансферном рынке в этом межсезонье:



"Прошлый сезон был одним из лучших в истории "Краснодара". Мы постараемся и в дальнейшем продлить и результат, и игру прошлого сезона. У нас три новичка - Смолов, Торбинский, Страндберг. Мы свою задачу по укреплению состава выполнили на 99,9 %. Если будет возможность, мы, конечно, будем рады еще усилиться.



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