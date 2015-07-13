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    В "Динамо" подтвердили, что Кобелев сменит Черчесова на посту главного тренера

    Заместитель исполнительного директора "Динамо" Дмитрий Иванов подтвердил, что Андрей Кобелев назначен на должность главного тренера команды.
    "Да, все определилось, могу подтвердить", - ответил Иванов по телефону на вопрос о том, действительно ли Кобелев назначен главным тренером, сообщает "Р-спорт".
    Собеседник также сказал, что пока неизвестно, кто войдет в тренерский штаб Кобелева. "Это вопрос на его (Кобелева) усмотрение", - заявил он.

    Отметим, что "Динамо" пока еще официально не объявляло об отставке Станислава Черчесова.
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    Источник: Р-Спорт

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    13.07.2015 18:09
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    Комментарии50
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      Рейтинг: +283

      nahan 14 июля 2015, 18:58

      Кобелеву нужен карт-бланш.

      0
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 14 июля 2015, 05:02

      Ну других кандидатур практически и не было! Почти без вариантов. Ходили разговоры про Силкина, но в итоге новым старым главным тренером стал Андрей Николаевич Кобелев) Удачи ему в новом сезоне!

      1
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      Рейтинг: +115

      Baisangur95reg 14 июля 2015, 03:13

      КобельЕв !=D Джон Терри Русский вариант

      0
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      Рейтинг: +42

      alboro 14 июля 2015, 02:46

      ок

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      Рейтинг: +4437

      sobaka120982 13 июля 2015, 21:53

      Ну не пойму я,почему??ведь Кобелев уже был и выганяли со свистом.руководство что считает на этот раз попрет????

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      Рейтинг: +92

      котлина брат > sobaka120982 14 июля 2015, 00:51

      руководство поняло, что с Черчесовым может быть только хуже, жаль что это произошло не сразу после окончания сезона 2014-2015гг. и предсезонку провёл не Кобелев

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      Рейтинг: +12

      dzhixan 13 июля 2015, 21:45

      вангую, в новом сезон динамо будет ниже 10 места.
      почему в стране нет футбола? потому что клубы принадлежат жадным п....сам

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      Рейтинг: +92

      котлина брат > dzhixan 14 июля 2015, 00:55

      Ванга из тебя как из [непечатное слово ]а шоколад, а вот неудачным подобием осьминога пауля потужься может что-то получится

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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 13 июля 2015, 21:42

      А,чего Стас темнил,что все хорошо?

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      Рейтинг: +12

      голова1989 13 июля 2015, 21:41

      вот ачем

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      Рейтинг: +22

      BornInUSSR 13 июля 2015, 20:43

      да не будут конфликтовать, Денисов враз поставит тренеришку на место)

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      Рейтинг: +190

      shtair 13 июля 2015, 20:18

      Черчес без работы не останется

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