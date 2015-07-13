В "Динамо" подтвердили, что Кобелев сменит Черчесова на посту главного тренера

Кобелеву нужен карт-бланш.
Отметим, что "Динамо" пока еще официально не объявляло об отставке Станислава Черчесова.
Кобелеву нужен карт-бланш.
Ну других кандидатур практически и не было! Почти без вариантов. Ходили разговоры про Силкина, но в итоге новым старым главным тренером стал Андрей Николаевич Кобелев) Удачи ему в новом сезоне!
КобельЕв !=D Джон Терри Русский вариант
ок
Ну не пойму я,почему??ведь Кобелев уже был и выганяли со свистом.руководство что считает на этот раз попрет????
руководство поняло, что с Черчесовым может быть только хуже, жаль что это произошло не сразу после окончания сезона 2014-2015гг. и предсезонку провёл не Кобелев
вангую, в новом сезон динамо будет ниже 10 места.
почему в стране нет футбола? потому что клубы принадлежат жадным п....сам
А,чего Стас темнил,что все хорошо?
вот ачем
да не будут конфликтовать, Денисов враз поставит тренеришку на место)
Черчес без работы не останется