В "Динамо" подтвердили, что Кобелев сменит Черчесова на посту главного тренера

Заместитель исполнительного директора "Динамо" Дмитрий Иванов подтвердил, что Андрей Кобелев назначен на должность главного тренера команды.



"Да, все определилось, могу подтвердить", - ответил Иванов по телефону на вопрос о том, действительно ли Кобелев назначен главным тренером, сообщает "Р-спорт".

Собеседник также сказал, что пока неизвестно, кто войдет в тренерский штаб Кобелева. "Это вопрос на его (Кобелева) усмотрение", - заявил он.



Отметим, что "Динамо" пока еще официально не объявляло об отставке Станислава Черчесова.