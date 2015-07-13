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    Сарсания: "Главное, чтоб Кобелев и Денисов не конфликтовали"

    Некогда спортивный директор московского "Динамо" Константин Сарсания прокомментировал назначение Андрея Кобелева на пост главного тренера бело-голубых.

    "Я рад, что Андрей вернулся в клуб, где произошло его формирование как футболиста и где он даже тренировал. На первых порах все будет зависеть от того, какую помощь ему будет оказывать руководство. Это важная деталь. Надеюсь, у него все получится. Игорь Денисов? Его возвращение в состав логично. Его брали за большие деньги, он был основным футболистом. Главное, чтоб Игорь избежал конфликтов с новым рулевым и тогда у "Динамо" все должно пойти хорошо", - сказал Сарсания.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    13.07.2015 17:51
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    Комментарии45
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      Рейтинг: +283

      nahan 14 июля 2015, 18:56

      Кобелева и снимали не заслуженно, не дали реализовать свои талант.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3650

      АртурZaСМ 14 июля 2015, 05:52

      Денисов как какой-то геморрой)))

      0
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 14 июля 2015, 05:03

      Да, это очень важно! Главное, чтобы все было тихо, мирно и без скандалов.

      0
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 14 июля 2015, 00:28

      у них обоих характер плохой - должны схлестнуться

      0
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      Рейтинг: +21

      СбС 13 июля 2015, 23:05

      Грамотно все сделало д- мо

      0
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 13 июля 2015, 23:04

      ГДЕ ФИН РОТЕНБУРГ ПОЧЕМУ О НЕМ НИ СЛОВЕЧКА?

      0
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 13 июля 2015, 22:33

      Слушайтесь Денисова!

      0
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 13 июля 2015, 22:17

      Скорее всего конфликты были не с одним Денисовым у Черчесова,просто Игорь оказался единственным,кто осмелился в глаза все высказать! И по сути,опытный футболист был прав,а вот у тренера не хватило сил согласиться и молча проглотить горькую пилюлю правды,а вместо этого побежал докладывать руководству об инциденте-теперь бумерангом ударило по бывшему тренеру Динамо!
      А Кобелеву с Денисовым на сегодняшний момент нет причин конфликтовать-наверняка оба хотят вместе поработать на поле!

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      Рейтинг: +141

      Rruma 13 июля 2015, 22:12

      да уж, главное, чтоб своя жена не стала чужой

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      Рейтинг: +102

      лолос 13 июля 2015, 21:30

      При Кобелеве "Динамо" неплохо играло с португальцами в составе. Манише, Дерлей, Данни ттд.

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