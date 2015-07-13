Сарсания: "Главное, чтоб Кобелев и Денисов не конфликтовали"

Некогда спортивный директор московского "Динамо" Константин Сарсания прокомментировал назначение Андрея Кобелева на пост главного тренера бело-голубых.



"Я рад, что Андрей вернулся в клуб, где произошло его формирование как футболиста и где он даже тренировал. На первых порах все будет зависеть от того, какую помощь ему будет оказывать руководство. Это важная деталь. Надеюсь, у него все получится. Игорь Денисов? Его возвращение в состав логично. Его брали за большие деньги, он был основным футболистом. Главное, чтоб Игорь избежал конфликтов с новым рулевым и тогда у "Динамо" все должно пойти хорошо", - сказал Сарсания.



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