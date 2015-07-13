Мутко: "Судьбу Капелло прояснят сегодня-завтра"

Министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко прокомментировал информацию, что главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло уже отправлен в отставку.



"Дней 10-15 назад я попросил не поднимать этот вопрос, чтобы дать его спокойно решить. Сегодня вечером или завтра на исполкоме РФС и.о. президента организации Никита Симонян все необходимые заявления сделает. А все остальное является домыслами", - заявил министр.



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