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    Мутко: "Судьбу Капелло прояснят сегодня-завтра"

    Министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко прокомментировал информацию, что главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло уже отправлен в отставку.

    "Дней 10-15 назад я попросил не поднимать этот вопрос, чтобы дать его спокойно решить. Сегодня вечером или завтра на исполкоме РФС и.о. президента организации Никита Симонян все необходимые заявления сделает. А все остальное является домыслами", - заявил министр.

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    Источник: Р-Спорт

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    13.07.2015 17:37
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +283

      nahan 14 июля 2015, 18:52

      Слишком много отступных заплатят...

      0
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 14 июля 2015, 05:03

      Да она и так уже решена! Он больше не будет тренировать сборную России) И слава Богу!

      0
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      Рейтинг: +67

      Evgenii333 14 июля 2015, 04:22

      jcnfdzn

      0
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      Рейтинг: +407

      Федырыч 14 июля 2015, 02:37

      Кто будет платить бабло Капелло? Мутко? Именно он должен это сделать, а не переваливать свой долг на других.

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      Рейтинг: +138

      Слуцкий 13 июля 2015, 21:21

      Ой не ври бомже пёс питерский не ври не сегодня и не завтра мученье сборной России не окончутся кишка тонка у этого [Соблюдайте правила] мутко разорвать контракт с Капелло будем терпеть его вплоть до ЧМ 2018 а то и после только съедет

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      Рейтинг: +60

      колпанколпан 13 июля 2015, 21:15

      Вот ведь вопрос.Когда же обделавшегося Мутка выкинут в отставку?Ну ладно не попали с Капелло как с тренером,рабочий момент.Но заключенный контракт подписаный МУТКО И ТОЛСТЫХ --ЭТО ВЕРХ БЕЗГРАМОТНОСТИ ,САМОНАДЕЯННОСТИ --АБСОЛЮТНО БЕЗДАРНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ.К ТОМУ ЛИБО ОНИ-- ЗАЗВЕЗДИВШИЕ ЧИНАРИКИ У КОТОРЫХ ГЛАЗА ЗАПЛЫЛИ ОТ ЖИРА,ЛИБО ОТЧАЯВШИЕСЯ ИДИОТЫ ПРИЗВАВШИЕ ЕДИНСТВЕННУЮ ПАЛОЧКУ ВЫРУЧАЛОЧКУ НА СВЕТЕ.В ПОСЛЕДНЕЕ НЕ ВЕРЮ.ПРОСТО БЕЗГРАМОТНЫЕ ЗАРВАВШИЕСЯ ПАСТУХИ У ВЛАСТИ.

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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 13 июля 2015, 20:59

      Опять монетку кидать будут?

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      Рейтинг: +191

      lobsterdam 13 июля 2015, 20:28

      Вот потому-то макароннику и выплатили зря-плату до конца года в виде компенсации.

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      Рейтинг: +10

      qisi77 13 июля 2015, 19:37

      Привет. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного дают скидку. Если будете брать скажите что от Globalkapper, буду благодарен. M / a / t / c / h / i / n / s / i / d / e . c / o /m . (убрать " / " ) (Пробные матчи)

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      Рейтинг: +18

      И С П А Н И Я 13 июля 2015, 19:32

      Не знаю почему но мне кажется, что ребят поддающих надежды нужно отдавать в Европейские клубы, а не ломить за них цены которых они и близко не стоят, урезать зарплаты, по сговору, уточнить потолок, костяк местных клубов создать из Русско язычных ребят, подкрепить грамотными легионерами по больным позициям, в свое время нравилась игра Локомотива в ЛЧ при Семине....

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