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    Аршавин стал игроком "Кубани"

    Как и ожидалось, бывший футболист сборной России Андрей Аршавин подписал контракт с краснодарской "Кубанью". Срок соглашения с ним составляет один год. Медицинское обследование, проведенное сегодня, подтвердило абсолютное здоровье у игрока.

    Дебютировать за новую команду Аршавин может ровно через неделю в поединке против "Урала".

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    Источник: ФК «Кубань»

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    13.07.2015 17:29
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    Комментарии178
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 17 июля 2015, 09:36

      Здоровье в порядке

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      Рейтинг: +168

      andrefino13 15 июля 2015, 17:39

      Система осень-весна,начинает работать.Зведы рвуться в Краснодарский край.

      0
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      Рейтинг: +365

      n272nm 15 июля 2015, 13:28

      Удачи Андрею Сергеевичу в новой команде и большое человеческое спасибо за то, что он сделал в Зените.

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      Рейтинг: +168

      andrefino13 > n272nm 15 июля 2015, 17:37

      В Зените он что то сделал,до отъезда в Арсенал,после приезда ничего.

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      Рейтинг: +365

      n272nm > andrefino13 16 июля 2015, 00:47

      Какая разница?! Любезный, вы не помните знаковый гол Андрея Сергеевича на Велодроме, когда мы летели 0-3 Марселю?! Именно это гол позволил нам пройти дальше и в итоге выиграть КУЕФА. За один этот гол Аршавина можно целовать в причинное место.

      0
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      Рейтинг: +26

      Aris 14 июля 2015, 19:11

      Пьют и эту команду!

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      Рейтинг: +283

      nahan 14 июля 2015, 18:51

      Удачи пешеходу...

      0
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      Рейтинг: +25

      kamelot 14 июля 2015, 14:07

      Андрюша, геморрой лечится исключительно холодной водой.

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      Рейтинг: +39

      Amir_Abaza 14 июля 2015, 11:52

      Удачи Андрею. Все его с [Соблюдайте правила ]м мешают последние годы, однако, он - лучший российский игрок за последние 25 лет. У каждого бывают ошибки.

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      Рейтинг: +133

      ибрагимхалил 14 июля 2015, 10:12

      надеюсь ему не поставили большую зарплату!!!

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      Рейтинг: +12

      AGLEVAN 14 июля 2015, 09:52

      Странно что он медобследование смог пройти

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      Рейтинг: +11

      Мазай 13 14 июля 2015, 09:33

      на старости лет к земле потянуло ) пора ...

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      Рейтинг: +865

      ROIS > Мазай 13 14 июля 2015, 09:52

      Ну удачи тебе.

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