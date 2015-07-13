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    Игнатьев: "Слуцкий - надежда нашей сборной"

    Вице-президент московского "Торпедо" Борис Игнатьев прокомментировал информацию о том, что, вероятнее всего, главным тренером сборной России в ближайшее время станет Леонид Слуцкий.

    "Считаю, что на данном этапе совмещение постов с его стороны вполне приемлемо. Буду очень рад, если именно Слуцкий возглавит сборную. До конца этого года можно работать и там, и там, а потом сконцентрироваться только на главной команде страны. Я не вижу других кандидатов на этот пост кроме Слуцкого и Юрия Семина. А вообще, я не сторонник совмещения. Сборная - это очень ответственное место, которое требует много времени и энергии. Леонид Викторович же - это надежда нашей команды. Да, в ЦСКА у него все хорошо, но ради государства можно отказаться от клуба", - сказал Игнатьев.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    13.07.2015 17:24
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    Комментарии64
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      Рейтинг: +283

      nahan 14 июля 2015, 18:50

      Варианты есть, того же Непомнящего можно назначить. Опытный, мудрый тренер.

      0
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      Рейтинг: +20

      Vizor 14 июля 2015, 09:35

      Ради государства!! Ради СТРАНЫ, ОТЕЧЕСТВА, РОДИНЫ, в конце концов! Но чтоб РАДИ ГОСУДАРСТВА! Что-то не то сказал Вице-президент московского "Торпедо")

      0
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      Рейтинг: +492

      забайкальский армеец 14 июля 2015, 09:22

      Оставьте Лёню в покое,у него неплохая работа.

      0
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 14 июля 2015, 05:09

      Конечно Слуцкий входит в число кандидатов на пост главного тренера сборной, но вероятнее всего руководству ЦСКА это не понравится и оно не отпустит Леонида Викторовича тренировать национальную команду. А уже когда Слуцкий не будет тренером армейского клуба, то почему бы и нет)

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      Рейтинг: +19

      Neall 14 июля 2015, 01:10

      Надежда? Боря что, вправду верит в то что все наши беды сборной решаться легким взмахом подписи под контраком с новым тренером??
      Надежда... Ха)) И "это" есть синьор Качалкин, чьим танцем, мечтающего о полете пьяного бегемота на цыганской свадьбе, видимо планируется вдохновлять игроков нашей сборной?? Нееееее, Леня слишком мягкотелый...
      Он собеседование, конечно, может пройти, да, но только в такой веселой басне как "РоссийскАй Футболъ" =)

      А на нашу пилораму требуется суровый русскАй мужик, с четким пониманием своего дела, предельно точным и ясным мышлением, нацеленным на положительный для сборной результат, при этом обладая бешеной энергетикой и мотивационными задатками рискового тактика!
      Мастер нужен))) заинтересовать, объяснить, донести! если плохо всё совсем - вдолбить))

      Этот человек должен иметь власть в принятии самостоятельных решений как главный тренер сборной, отвечающий за результат, собрав при этом рабочую мобильную команду - от кухарки до тренеров и игроков. Фактически - быть основным лицом всей кампании-2018! Поэтому кто сейчас встанет у руля команды - будет выбран с прицелом на чм))

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      Рейтинг: +1707

      kkomov 14 июля 2015, 00:41

      иди ты со своей такой надеждой - задрали эти старперы от футбола

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      Рейтинг: +319

      АнДрЮхА 21 14 июля 2015, 00:32

      Конечно все так будут говорить, но на самом деле это не так, если бы не Гинер то слуцкого уволили бы в первом его сезоне за цска ахаххаа

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      Рейтинг: +886

      Великолепный 13 июля 2015, 22:42

      Бабаев: "Договор Слуцкого с ЦСКА не предусматривает совмещение постов"

      Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил о деталях контракта главного тренера клуба ЦСКА Леонида Слуцкого.

      "Леонид Викторович - не тот человек, который может просто развернуться и помахать ручкой. В любом случае он будет отталкиваться от мнения клуба. У него есть и свое мнение, которое он выскажет, когда будет официальная тема для обсуждения. Согласно трудовому договору совмещение не предусмотрено.

      Знаю не больше вашего, с интересом читал новости, касающиеся этой темы. Никаких официальных оснований заявлять об этом нет, поэтому и комментировать нечего. Не имеет смысла говорить в сослагательном наклонении о совмещении, но мое мнение - это не оптимальный вариант как для клуба, так и для сборной", - заявил Бабаев.

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      Рейтинг: +33

      Yurik777 13 июля 2015, 22:41

      вот только не надо давить на патриотические чувства и заставлять ради государства бросаться на амбразуру. слуцкий умный мужик и сам решит что ему нужно.

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      Рейтинг: +886

      Великолепный 13 июля 2015, 22:37

      Не надо тянуть рученки)) У Слуцкого все хорошо в ЦСКА))

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