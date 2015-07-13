Игнатьев: "Слуцкий - надежда нашей сборной"

Вице-президент московского "Торпедо" Борис Игнатьев прокомментировал информацию о том, что, вероятнее всего, главным тренером сборной России в ближайшее время станет Леонид Слуцкий.



"Считаю, что на данном этапе совмещение постов с его стороны вполне приемлемо. Буду очень рад, если именно Слуцкий возглавит сборную. До конца этого года можно работать и там, и там, а потом сконцентрироваться только на главной команде страны. Я не вижу других кандидатов на этот пост кроме Слуцкого и Юрия Семина. А вообще, я не сторонник совмещения. Сборная - это очень ответственное место, которое требует много времени и энергии. Леонид Викторович же - это надежда нашей команды. Да, в ЦСКА у него все хорошо, но ради государства можно отказаться от клуба", - сказал Игнатьев.



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