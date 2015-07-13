Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Вальдес не поедет в турне "МЮ" по Северной Америке

    Английский "Манчестер Юнайтед" сегодня огласил список футболистов, которые отправятся с командой в вояж в Северную Америку на предсезонный турнир. Обращает на себя внимание отсутствие таких игроков, как Виктор Вальдес и Рафаэл.

    Анхель Ди Мария и Маркос Рохо не поедут за океан ввиду недавнего участия в Кубке Америки.



    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.07.2015 17:11
    Рекомендуем
    Комментарии52
    ...
    • ...
      Рейтинг: +247

      KLINSI 14 июля 2015, 19:09

      Вальдес и МЮ хандрит).

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 14 июля 2015, 18:41

      Вальдес скорее всего уйдёт.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +228

      ANTI CULE 14 июля 2015, 09:17

      Дырка осталась никому не нужна)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +921

      alessios1990 14 июля 2015, 05:16

      В принципе, если Ман.Юнайтед сохранит Де Хеа и Линдегора, то и Вальдес не сильно то и нужен будет)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79

      n1ger0k 14 июля 2015, 05:13

      Кто знает причину?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101

      BARCA_10 13 июля 2015, 19:58

      либо Вальдес перейдет в Турцию либо не понятно)) парадокс0

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      qisi77 13 июля 2015, 19:39

      Привет. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного дают скидку. Если будете брать скажите что от Globalkapper, буду благодарен. M / a / t / c / h / i / n / s / i / d / e . c / o /m . (убрать " / " ) (Пробные матчи)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +198

      Smithy 13 июля 2015, 19:28

      хахах, а де хея то похоже остаётся. Ну правильно, касильяса выгнали нахрен, думали, что с де хея вопрос решённый. А тут вот как оказывается, без вратаря мы остаёмся

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +102

      лолос > Smithy 13 июля 2015, 21:15

      Навас есть, а для подмены возьмете кого-нибудь попроще. Все равно Де Хея через сезон присоединится свободным агентом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Timur1991 13 июля 2015, 19:21

      Молодцы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      LblGAN 13 июля 2015, 19:19

      Пусть валит наконец из МЮ, меня одно присутствие этой дырки в команде нервирует.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11