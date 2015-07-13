Пост спортивного директора в "Динамо" будет упразднен

Андрей Кобелев, пока еще занимающий должность спортивного директора московского "Динамо", в ближайшее время будет назначен на пост главного тренера. Его же нынешняя ипостась будет упразднена. Информацию о том, что рулевым бело-голубых станет именно Кобелев, подтвердил исполнительный директор "Динамо" Сергей Сысоев.



Напомним, что сегодня москвичи, по сообщениям ряда источников, попрощались со Станиславом Черчесовым.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!