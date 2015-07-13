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    Пост спортивного директора в "Динамо" будет упразднен

    Андрей Кобелев, пока еще занимающий должность спортивного директора московского "Динамо", в ближайшее время будет назначен на пост главного тренера. Его же нынешняя ипостась будет упразднена. Информацию о том, что рулевым бело-голубых станет именно Кобелев, подтвердил исполнительный директор "Динамо" Сергей Сысоев.

    Напомним, что сегодня москвичи, по сообщениям ряда источников, попрощались со Станиславом Черчесовым.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    13.07.2015 16:59
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +247

      KLINSI 14 июля 2015, 18:54

      Режим экономии в действии).

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +283

      nahan 14 июля 2015, 18:40

      Черчесова зря уволили, дойдёт до них позже.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 14 июля 2015, 05:17

      Реформы в Динамо Москва идут по всем направлениям! Все что не делается, наверное, к лучшему.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +67

      Evgenii333 14 июля 2015, 03:06

      зачем

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +630

      tiss 13 июля 2015, 21:44

      Лишь бы результат был.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      голова1989 13 июля 2015, 21:43

      еееееее

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +114

      gentlewolf 13 июля 2015, 19:56

      Кобелеву удачи.

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      Рейтинг: +10

      qisi77 13 июля 2015, 19:40

      Привет. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного дают скидку. Если будете брать скажите что от Globalkapper, буду благодарен. M / a / t / c / h / i / n / s / i / d / e . c / o /m . (убрать " / " ) (Пробные матчи)

      0
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      Рейтинг: +3081

      drug01 13 июля 2015, 18:20

      Можно и тренера упразнить,Они и так могут играть если захотят!

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      Ответить
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      Рейтинг: +179

      fr3nd > drug01 13 июля 2015, 22:34

      и вратаря тоже упразднить

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 13 июля 2015, 18:16

      Недолго порулил усатый

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