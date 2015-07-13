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    Хави: "Мы с Касильясом хорошие друзья"

    Бывший полузащитник испанской "Барселоны" Хави поделился мнением о новоиспеченном футболисте "Порту" Икере Касильясе.

    "С большим уважением отношусь к нему. Мы с Икером хорошие друзья. Мы пережили вместе и плохие, и хорошие времена, что нас и сплотило. Касильяс постоянно шутит, улыбается, может в любой момент подбодрить. Он энергичный и очень искренний человек. Помнится, когда отношения между нашими клубами были накалены до предела, Икер мне позвонил и призвал как-то изменить ситуацию. Могу с уверенностью сказать, что Касильяс настоящий лидер, а не искусственный", - поведал Хави.

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    Источник: Marca

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    13.07.2015 15:49
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    Комментарии51
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      Рейтинг: +264

      Planet Georgia 14 июля 2015, 18:11

      Кто бы сомневался,два великих игрока сборной Испании!

      0
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 14 июля 2015, 05:24

      Конечно! Оба выступали больше 10 лет за сборную Испании) И это не смотря на то, что они выступали за два самых непремиримых клуба в Ла Лиге! Их будет очень не хватать..

      0
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      Рейтинг: +244

      Donetsk_the_BEST 14 июля 2015, 00:02

      Президент мадридского "Реала" хотел, чтобы Икер Касильяс завершил карьеру в королевском клубе. Об этом Флорентино Перес заявил во время пресс-конференции, назвав экс-вратаря клуба незаменимым.
      "За последние 25 лет Касильяс добился уважения к себе своей игрой и стилем жизни, - заявил Перес. - Он лучший вратарь в истории "Реала" и испанского футбола. Икер оставляет нас, потому что это было его желание. Никто из клуба не просил его уходить. Он получил предложение и попросил нас рассмотреть его. Касильяс заслужит того, чтобы к его желаниям прислушивались.
      Мне бы очень хотелось, чтобы он закончил карьеру в "Реале", но я понимаю его решение. У меня остались с ним хорошие отношения и у меня никогда не было с ним проблем".


      Кто в это поверит?!

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      Рейтинг: +161

      Фаталист > Donetsk_the_BEST 14 июля 2015, 01:23

      Я.
      Смысл Пересу избавляться от Каса,при этом практически полностью выплачивая его зар.плату по контракту,и отпуская свободным агентом?С таким же успехом он мог оставить его 2-м номером.

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      Рейтинг: +244

      Donetsk_the_BEST > Фаталист 14 июля 2015, 17:12

      В Порту у него зарплата на сколько я знаю около 6 млн, Реал будет платить 3 из этой суммы, в Реале у него было не меньше 10, ты хош сказать по твоему это практически полностью? В том то и дело что его выперли из Реала, игрока который был в клубе четверть века. Его нужно было удержать любой ценой и оставить в структуре клуба после окончания карьеры.

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      Рейтинг: +403

      мама барсика-фуу 13 июля 2015, 20:56

      barc-f
      представитель УЕФА
      i-nkognito
      monolo
      Freddy Krueger
      alex25For

      эти аккуанты моего ГОЛУБОГО сына барсика-фуу!!
      но эти еще не все!
      вискас мой ГЕИ!!

      0
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      Рейтинг: +356

      Ruslan3132 13 июля 2015, 19:43

      Что Хави, что Кас хорошие и игроки и люди.

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      Рейтинг: +264

      Planet Georgia > Ruslan3132 14 июля 2015, 18:14

      Для них дружба была превыше всего,смотря на них соперничество Реала и Барселоны уходила на 2-ой план...

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      Рейтинг: +356

      Ruslan3132 > Planet Georgia 14 июля 2015, 19:54

      Это и правильно, футбол футболом, жизнь личная важнее.

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      Рейтинг: +18

      И С П А Н И Я 13 июля 2015, 19:42

      Мы тоже...

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      Рейтинг: +10

      qisi77 13 июля 2015, 19:41

      Привет. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного дают скидку. Если будете брать скажите что от Globalkapper, буду благодарен. M / a / t / c / h / i / n / s / i / d / e . c / o /m . (убрать " / " ) (Пробные матчи)

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      Рейтинг: +11

      Timur1991 13 июля 2015, 19:18

      Кореша

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      Рейтинг: +593

      112910415 13 июля 2015, 18:12

      большие спортсмены великодушны и не мелочны

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      Рейтинг: +43

      baltazor 13 июля 2015, 17:58

      Интересно Хави хоть о ком-то когда-то говорил плохо? Никогда из его уст критики не слышал...

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > baltazor 13 июля 2015, 18:10

      Было дело

      2
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 > baltazor 13 июля 2015, 18:41

      По-моему Моуриньо критиковал...

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      Рейтинг: +189

      fkb > baltazor 13 июля 2015, 19:30

      Было разочек)))))( в ответ как раз на слова касильяса) в тот период о котором он упомянул в статье!

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      Рейтинг: +81

      yarukua > Павлюченко 13 13 июля 2015, 19:58

      Его практически все критикуют)

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