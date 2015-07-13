Хави: "Мы с Касильясом хорошие друзья"

Бывший полузащитник испанской "Барселоны" Хави поделился мнением о новоиспеченном футболисте "Порту" Икере Касильясе.



"С большим уважением отношусь к нему. Мы с Икером хорошие друзья. Мы пережили вместе и плохие, и хорошие времена, что нас и сплотило. Касильяс постоянно шутит, улыбается, может в любой момент подбодрить. Он энергичный и очень искренний человек. Помнится, когда отношения между нашими клубами были накалены до предела, Икер мне позвонил и призвал как-то изменить ситуацию. Могу с уверенностью сказать, что Касильяс настоящий лидер, а не искусственный", - поведал Хави.



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