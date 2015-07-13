Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Российские судьи получили назначение на игры Лиги Европы

    Ростовский судья Сергей Иванов получил назначение на игру второго квалификационного раунда Лиги Европы между казахстанским "Кайратом" и армянским "Алашкертом". Помогать на линиях ему будут Вячеслав Семенов (Гатчина) и Валерий Данченко (Уфа). Резервным арбитром будет санкт-петербуржец Кирилл Левников.

    Встречу же словацкого "Спартака" и североирландского "Линфилда" доверено судить нижегородцу Михаилу Вилкову. Ассистенты - Дмитрий Мосякин (Москва) и Максим Гаврилин (Владимир). Резервный - Игорь Низовцев (Нижний Новгород).

    Оба поединка пройдут 16 июля.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.07.2015 15:41
    Рекомендуем
    Комментарии44
    ...
    • ...
      Рейтинг: +50

      Viktor41 23 июля 2015, 20:36

      Ничем наши не хуже.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +921

      alessios1990 14 июля 2015, 05:27

      А где Сергей Карасев? Один из самых авторитетных арбитров в России, который уже успел отличится и в Европе) Вспоминается матч ЛЧ Шальке 04- Спортинг Лиссабон.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1707

      kkomov 14 июля 2015, 00:49

      это же круть!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 13 июля 2015, 20:31

      Подсуживаем Спартаку.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      qisi77 13 июля 2015, 19:45

      Привет. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного дают скидку. Если будете брать скажите что от Globalkapper, буду благодарен. M / a / t / c / h / i / n / s / i / d / e . c / o /m . (убрать " / " ) (Пробные матчи)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Timur1991 13 июля 2015, 19:20

      Кому они там нужны манголы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 13 июля 2015, 19:03

      не всё так плохо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2760

      за 13 июля 2015, 17:13

      Готовят к домашнему ЧМ 2018.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39

      radyA 13 июля 2015, 17:06

      ну всё, теперь можно доверить и КФЛЛ(Казанская Футбольная Любительская Лига)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3081

      drug01 13 июля 2015, 17:01

      Вот и наши судьи стали нужны!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11