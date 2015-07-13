Российские судьи получили назначение на игры Лиги Европы

Ростовский судья Сергей Иванов получил назначение на игру второго квалификационного раунда Лиги Европы между казахстанским "Кайратом" и армянским "Алашкертом". Помогать на линиях ему будут Вячеслав Семенов (Гатчина) и Валерий Данченко (Уфа). Резервным арбитром будет санкт-петербуржец Кирилл Левников.



Встречу же словацкого "Спартака" и североирландского "Линфилда" доверено судить нижегородцу Михаилу Вилкову. Ассистенты - Дмитрий Мосякин (Москва) и Максим Гаврилин (Владимир). Резервный - Игорь Низовцев (Нижний Новгород).



Оба поединка пройдут 16 июля.



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