"Рубин" поблагодарил Сесара Наваса за сотрудничество

Казанский "Рубин" на своем официальном сайте выступил с благодарностью уже бывшему игроку клуба Сесару Навасу, который продолжит карьеру в "Ростове".



"В течение шести лет этот футболист был одним из лидеров нашего коллектива, неоднократно был капитаном команды, служил примером высококвалифицированного и профессионального футболиста. Навас был образцом для подрастающего поколения. Фанаты "Рубина" признательны Сесару за проведенные матчи, за надежную игру в обороне и забитые мячи, а также за участие во всевозможных клубных мероприятиях. Сесар, ты стал легендой клуба. Мы благодарны тебе", - сказано в заявлении.



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