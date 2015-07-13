Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    "Рубин" поблагодарил Сесара Наваса за сотрудничество

    Казанский "Рубин" на своем официальном сайте выступил с благодарностью уже бывшему игроку клуба Сесару Навасу, который продолжит карьеру в "Ростове".

    "В течение шести лет этот футболист был одним из лидеров нашего коллектива, неоднократно был капитаном команды, служил примером высококвалифицированного и профессионального футболиста. Навас был образцом для подрастающего поколения. Фанаты "Рубина" признательны Сесару за проведенные матчи, за надежную игру в обороне и забитые мячи, а также за участие во всевозможных клубных мероприятиях. Сесар, ты стал легендой клуба. Мы благодарны тебе", - сказано в заявлении.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: ФК «Рубин»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.07.2015 15:33
    Рекомендуем
    Комментарии26
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12

      голова1989 13 июля 2015, 21:45

      вот так

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1820

      Зенит это Халк 13 июля 2015, 21:32

      Динияр Билялетдинов может перейти в «Рубин» гы гы )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      pab 13 июля 2015, 18:30

      Неужели в Ростове больше денег на зарплату чем в Рубине

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1820

      Зенит это Халк > pab 13 июля 2015, 20:43

      Ростов обогатился на войне !

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77

      bezymec > Зенит это Халк 14 июля 2015, 00:12

      Ублюдок!На какой войне Ростов Обогатился?Тварь![кю]!Народное Достояние Халку З.П платит!Бомжи вонючие! Мы на Войне Обоготились?Шакал Ублюдский!Ростов-Город!Ростов-Дон!Синий Звездный Небосклон!Улица Садовая,скамеечка кленовая,Ростов-Город Ростов-Дон!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      Evgenii333 13 июля 2015, 18:18

      молотцы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 13 июля 2015, 18:07

      Вежливые ребята

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 13 июля 2015, 18:02

      Добрые слова!
      Хорошо,что не забыли сказать!
      Спасибо Цезарь за игру и Удачи!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      ДЮСШ3 13 июля 2015, 16:54

      Навас - хороший игрок Рубина и удачи тебе в любом другом клубе !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39

      radyA 13 июля 2015, 16:47

      БКБ по тихоньку возвращает своих преданных ребят! кто следующий! и идут же футболисты, так как верят в тренера, БКБ авторитетом берет!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1820

      Зенит это Халк > radyA 13 июля 2015, 17:14

      и играет в стыковых матчах гы гы )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1820

      Зенит это Халк 13 июля 2015, 16:19

      Навас будет получать кровавые деньги от войны !

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +939

      Riot Zero > Зенит это Халк 13 июля 2015, 16:32

      Х.ню не неси.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77

      bezymec > Зенит это Халк 13 июля 2015, 16:33

      Бомжара Ты че городишь?От какой войны?Какие кровавые деньги дебил?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1820

      Зенит это Халк > Riot Zero 13 июля 2015, 16:47

      как давно ты не был в Ростове ? Ростов 2 года назад и в этом году это разные города , бюджет Ростова вырос на 60 % !!! Я сам лично получал груз из Ростова , Луганского Локомотивного завода , без растаможивании ! Ростове очень много заводов вывезенных из Донбасса !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +939

      Riot Zero > Зенит это Халк 13 июля 2015, 19:52

      Шнягу меньше кури.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1820

      Зенит это Халк > Riot Zero 13 июля 2015, 20:42

      у тебя нет ответа ? )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1820

      Зенит это Халк 13 июля 2015, 16:13

      Ростову сейчас хорошо , денег много , война кормит !)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18

      Pro100men > Зенит это Халк 13 июля 2015, 16:39

      БРЕД!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +133

      Чист > Pro100men 13 июля 2015, 18:23

      Что ты слушаешь провокатора - ему токо это надо не обращай внимание он с этого кормиться - как падаль

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11