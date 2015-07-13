У Де Хеа есть сутки, чтобы перейти в "Реал"

Английский "Манчестер Юнайтед" поставил своему вратарю Давиду Де Хеа ультиматум: либо в течение ближайших суток он завершает свой переход в мадридский "Реал", либо по их окончании отправляется вместе с партнерами в Северную Америку на предсезонный турнир и никаких шансов уйти из стана "красных дьяволов" летом уже не будет.



Ранее президент испанского клуба Флорентино Перес заявил, что сделка по переходу Де Хеа завершена, однако пока никакой официальной информации не поступало.



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