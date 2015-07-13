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    У Де Хеа есть сутки, чтобы перейти в "Реал"

    Английский "Манчестер Юнайтед" поставил своему вратарю Давиду Де Хеа ультиматум: либо в течение ближайших суток он завершает свой переход в мадридский "Реал", либо по их окончании отправляется вместе с партнерами в Северную Америку на предсезонный турнир и никаких шансов уйти из стана "красных дьяволов" летом уже не будет.

    Ранее президент испанского клуба Флорентино Перес заявил, что сделка по переходу Де Хеа завершена, однако пока никакой официальной информации не поступало.

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    Источник: «Советский спорт»

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    13.07.2015 15:23
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    Комментарии87
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      Рейтинг: +13

      Sir M_U 14 июля 2015, 12:50

      Вот и славно! ДДХ остается с нами!

      0
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      Рейтинг: +403

      мама барсика-фуу 13 июля 2015, 20:57

      barc-f
      представитель УЕФА
      i-nkognito
      monolo
      Freddy Krueger
      alex25For

      эти аккуанты моего ГОЛУБОГО сына барсика-фуу!!
      но эти еще не все!
      вискас мой ГЕИ!!

      1
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      Рейтинг: +96

      Islam0500 13 июля 2015, 20:53

      Сайт вообще фиговым стал! Почему нет статьи по поводу ухода Касильяса?! Раньше были очень интересные и содержательные статьи с довольно большой частотой

      2
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      Рейтинг: +46

      RMA 005 > Islam0500 13 июля 2015, 21:25

      Я ж говорю т е р . Пил ы)))
      Масса комментов,срач,б*н, и они тут как тут,
      Ну и так сойдет брат,надж и нам как то их посылать на )(уй)))

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      Рейтинг: +46

      RMA 005 13 июля 2015, 20:34

      А д м и н ы т е р п и л ы ! На охоту вышли))
      Не поздновато ли? *уки))
      Ба*ить начали))
      Ну ну...посмотрим *ука какие вы адекватные...
      Тема для ср*ча есть,ждете массу комментов,а когда план выполнен....топите "сауну"...ничего нового...

      0
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      Рейтинг: +191

      lobsterdam 13 июля 2015, 20:31

      он уже в заявке на турне, Вальдес не едет. И потом Перец заявил, что ДеХеа принадлежит МЮ и точка. Видимо, не смогли договориться по поводу обмена на Рамрса.

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      Рейтинг: +319

      АнДрЮхА 21 13 июля 2015, 20:09

      100% не перейдет, Реалу бы внимание на Льориса обратить или на классного кипера Челси

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      Рейтинг: +315

      Siegen > АнДрЮхА 21 13 июля 2015, 23:59

      Твоё место у параши,сиди смирно!

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      Рейтинг: +243

      No problem 13 июля 2015, 20:05

      ДДХ будет в Мадриде,
      Всего лишь ждут пока все вокруг Каса не утихомирится. ..
      Перец сказал,Перец сделал.
      Мы болелы обнимаем Каса, а[кю]ес всего лишь пожал руку.

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      Рейтинг: +12

      G_M 13 июля 2015, 19:55

      перейдет или нет

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      Рейтинг: +193

      man_united red 13 июля 2015, 19:49

      Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес отказался подтвердить, что «сливочные» заинтересованы в трансфере Де Хеа.
      «Мы не думаем о наших трансферах прямо сейчас, - цитирует , который принимал участие в прощании Икера Касильяса с болельщиками. – Де Хеа принадлежит «Манчестер Юнайтед» и тут больше не о чем говорить».
      «Будет невозможно заменить Касильяса, потому что никто из его потенциальных замен не отдал этому клубу 25 лет. Вот почему мы будем помнить Икера как легенду».
      «Касильяс сам попросил об уходе. Мы хотели, чтобы он завершил карьеру в «Реале», но он получил предложение от «Порту» и захотел уйти туда. У нас были хорошие отношения, и многое из того, о чем писали газеты в последние дни – ложь».
      По данным, которые появились сегодня в британских СМИ, «Юнайтед» не получал официального предложения о трансфере Де Хеа, и клубы прекратили все переговоры после того, как «Юнайтед» дал понять, что отпустит своего голкипера только в обмен на Серхио Рамоса.

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      Рейтинг: +34

      KARE 13 июля 2015, 19:31

      И На [кю]Я он там нужен !!!

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