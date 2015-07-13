Аленичев: "С Моуриньо часто обмениваемся SMS-ками"

Вот под чьим руководством мы выиграем ЧМ-2018) Спартачей в сборной будет куча, все вспомнят слова Валеры)
Главный тренер московского "Спартака" Дмитрий Аленичев рассказал, кто из более старших коллег повлиял на него больше всего.
"В России самым значимым тренером для меня был Олег Романцев. В Европе - Жозе Моуриньо. Отношусь к нему с огромным уважением, слежу за его карьерой. Часто с ним обмениваемся SMS-сообщениями, сильно тревожить его не хочу", - поведал Аленичев.
Напомним, что рулевой красно-белых играл под руководством Моуриньо в "Порту".
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!