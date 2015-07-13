Аленичев: "С Моуриньо часто обмениваемся SMS-ками"

Главный тренер московского "Спартака" Дмитрий Аленичев рассказал, кто из более старших коллег повлиял на него больше всего.



"В России самым значимым тренером для меня был Олег Романцев. В Европе - Жозе Моуриньо. Отношусь к нему с огромным уважением, слежу за его карьерой. Часто с ним обмениваемся SMS-сообщениями, сильно тревожить его не хочу", - поведал Аленичев.



Напомним, что рулевой красно-белых играл под руководством Моуриньо в "Порту".



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