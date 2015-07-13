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    Аленичев: "С Моуриньо часто обмениваемся SMS-ками"

    Главный тренер московского "Спартака" Дмитрий Аленичев рассказал, кто из более старших коллег повлиял на него больше всего.

    "В России самым значимым тренером для меня был Олег Романцев. В Европе - Жозе Моуриньо. Отношусь к нему с огромным уважением, слежу за его карьерой. Часто с ним обмениваемся SMS-сообщениями, сильно тревожить его не хочу", - поведал Аленичев.

    Напомним, что рулевой красно-белых играл под руководством Моуриньо в "Порту".

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    Источник: ФК «Спартак»

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    13.07.2015 14:44
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    Комментарии119
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 17 июля 2015, 01:52

      Вот под чьим руководством мы выиграем ЧМ-2018) Спартачей в сборной будет куча, все вспомнят слова Валеры)

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      Рейтинг: +12

      Denfard 15 июля 2015, 13:59

      Команд такого уровня как Зенит в нашем чемпионате раз два и обчёлся чемпионом будет Зенит вторым будет Локомотив потом ЦСКА Спартак итд начало будет как обычно а потом наступят будни и лишь в концовке опять увидим что то похожее на футбол рфс ничего не делает что бы в России был настоящий футбол ЕВРОПЕЙСКИЙ штаны только протирают и бабки получают

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      Рейтинг: +379

      ABir 14 июля 2015, 11:14

      Аленичев - проводник идей Моуриньо в Спартаке. А говорили, что Слуцкий - российский Моуриньо.

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      Рейтинг: +1707

      kkomov 14 июля 2015, 00:51

      нет у него чувства собственного достоинства - все к чужой славе примазаться хочет

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      Рейтинг: +67

      SpM_ 13 июля 2015, 21:46

      Якин был рекомендован Моуриньо, ох не нравится эта связь с ним

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      Рейтинг: +13

      Timurkun 13 июля 2015, 21:45

      Смотрю я на банду троллей, и смеяться лишь хочется.
      А вообще я скажу, что Аленичев с Моуриньо ЛЧ и ЛЕ выигрывали вместе, причем они оба вложили в это огромный вклад (один забивал, другой тренировал).

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      Рейтинг: +17

      baltazar M-C 13 июля 2015, 20:46

      Моур возглавил спартак в лице Аленичева...типа...ху ль тот походу смсками дрессирует сброд

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      Рейтинг: +335

      Поц 13 июля 2015, 18:50

      С Моуриньо на дружеской ноге. Бывало, часто говорю ему: «Ну что, брат Моуриньо?» — «Да так, брат, — отвечает, бывало, — так как-то все…» Большой оригинал.

      Где-то я про это уже читал.

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      Рейтинг: +1207

      RussianHorse 13 июля 2015, 18:42

      Перед сном лежа на животе на розовой простыне смс-ки Мауру пишешь?)

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      Рейтинг: +364

      Adler angriff 13 июля 2015, 18:33

      Про Виллаш-Боаша тактично умолчал.

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