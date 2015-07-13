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    "Интер" презентовал Биабиани

    Находившийся до сегодняшнего дня в статусе свободного агента Джонатан Биабиани представлен в качестве футболиста миланского "Интера". Контракт с французом заключен на четыре года.

    Футболист уже выступал за миланцев с 2006-го по 2011-й год, но провел за первую команду всего лишь 14 матчей (1 гол).

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    Источник: ФК «Интер» Милан

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    13.07.2015 13:57
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +131

      КиLLеr 13 июля 2015, 22:44

      У блювентинского глорья опять бомбит,кремация вам в помощь!))

      1
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      Рейтинг: +117

      Bianconeri22 13 июля 2015, 19:25

      Свободный агент. Я уверен предложи французу контракт, даже какой-нибудь Газовик или Сокол Саратов, он предпочел бы их, этому миланскому любительскому клубу.

      1
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      Рейтинг: +43

      baltazor 13 июля 2015, 18:02

      Второй раз в ту же реку зайти совсем непросто. Посмотрим получится ли у Биабиани это сделать)

      0
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      Рейтинг: +131

      КиLLеr 13 июля 2015, 17:44

      С возвращением! Успехов и здоровья ему!

      0
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      Рейтинг: +97

      Zen-Aky 13 июля 2015, 16:47

      С возвращением Биабиани может с второго раза у него все получится.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +225

      VABANK 13 июля 2015, 15:46

      Бог чудесным образом в свое время уберег Милан от этого куска. К своим вернулся, там ему самое место.

      1
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 13 июля 2015, 15:40

      В прошлом сезоне трансфер этого игрока в Милан сорвался по причине не самого хорошего здоровья француза.. Он уже выступал в Интере, но Манчини, а затем Маур на него практически не рассчитывали! И теперь он получает второй шанс постараться заиграть в стане нерадзурри) Удачи Биабиани!

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      Рейтинг: +24

      Kid Ink-95 13 июля 2015, 15:36

      С возвращением Джони)игрок добротный,и каши полюбасу не испортит,для ротации Манчу должен пригодиться,так шо ждёмс хорошей игры,и желаем крепкого здоровья=

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      Рейтинг: +97

      Zen-Aky > Kid Ink-95 13 июля 2015, 16:51

      Ассаламу 1алайкум са ваш! Тебя давненько не было видно где пропадал?

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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 > 13 июля 2015, 19:35

      исполнял ишачка. Аравай-вай.

      1
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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 > 13 июля 2015, 19:39

      Там его драл весь аул.))

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      Рейтинг: +9

      qisi76 13 июля 2015, 14:49

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      Рейтинг: +100

      dеigandre 13 июля 2015, 14:29

      Итальянская проституция в деле

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