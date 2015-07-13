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    Ширко: "Карпин уже всем все доказал"

    Бывший футболист сборной России Александр Ширко поделился своими мыслями по поводу назначения Валерия Карпина на пост главного тренера армавирского "Торпедо".

    "Принял эту новость как большой сюрприз. Непонятно, почему тренер с таким именем решил идти работать в ФНЛ. Карпин тренировал в Испании, тренировал "Спартак" - и тут Армавир. Особенно интересно, что контракт подписан на три года. Вполне возможно, что это в некоторой степени пиар-ход. Не удивлюсь, если Карпин через некоторое время станет президентом "Торпедо". Впрочем, если ему поступит предложение от более статусного клуба, он его примет. С Армавиром будет трудно достичь чего-то существенного. По моему мнению, с такими коллектива следует работать начинающим специалистам, а Карпин уже всем все доказал", - заявил Ширко.

    Свой ближайший матч "Торпедо" проведет в среду против хабаровского "СКА-Энергия". "Бомбардир" проведет онлайн-трансляцию встречи.

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    Источник: Sports.ru

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    13.07.2015 13:43
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    Комментарии84
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 14 июля 2015, 00:53

      он прав - он всем доказал что уважать его не за что!

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      Рейтинг: +74

      Zeychba 14 июля 2015, 00:51

      Имя его раздуто. Да, он имеет опыт работы на высшем уровне в ПЛ, но результата-то он настоящего не добился, так что ему как раз есть что доказать.

      0
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      Рейтинг: +712

      RIR68 13 июля 2015, 20:54

      я, наверно, что-то пропустил)

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      Рейтинг: +864

      diktor 13 июля 2015, 19:52

      Чего он добился???? Его вся страна знает-а вас кто знает? А больше всего ненавижу ботов прячущимися под значком другого клуба и с такого ника пишущих гадости про команду.

      0
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      Рейтинг: +74

      Zeychba > diktor 14 июля 2015, 00:53

      Как тренер он не добился того, чего от него ждали, остальное значение не имеет.

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      Рейтинг: +864

      diktor 13 июля 2015, 19:50

      Думаю вы все заткнетесь когда Торпедо будет в РПЛ -хотя нет вы начнете кричать ,что так каждый сможет вот выиграть РПЛ это настоящий мастер сможет только.Слизняки вы -больше нечего сказать.

      0
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      Рейтинг: +864

      diktor 13 июля 2015, 19:48

      Сколько же у нас АСов футбола тут-они одназначно лучше Карпина тренировали бы команды-почитаешь какие все на фиг спецы крутые.Чего вы сами по жизни нашей грешной добились чтобы кого то осуждать?

      0
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      Рейтинг: +34

      KARE 13 июля 2015, 19:36

      Доказал ,что он "0" на тренерском поприще!!!!!

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      Рейтинг: +624

      Ministri Krasnodar 13 июля 2015, 19:01

      А что он доказал?

      2
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      Рейтинг: +1892

      multiscan 13 июля 2015, 18:56

      Карпин всем доказал, что становясь старше, он, как тренер, становится всё хуже! Уходом в Армавир он хочет доказать обратное, но про уровень команды он абсолютно не думает.

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      Рейтинг: +364

      Adler angriff 13 июля 2015, 18:31

      Спасибо Карпину за Порту, Легию и Санкт-Галлен.

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