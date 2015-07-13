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    Роджерс: "Со Стерлингом у меня всегда были отличные отношения"

    Главный тренер английского "Ливерпуля" Брендан Роджерс заявил, что у него никогда не было конфликтов с полузащитником команды Рахимом Стерлингом, который переходит в "Манчестер Сити".

    "Ситуация очень простая: мы договорились с другим клубом о трансфере игрока. Окончательно все станет ясно после медицинского обследования. Несмотря на все спекуляции в прессе, у меня с Рахимом всегда были отличные отношения. Никаких проблем нет", - заверил Роджерс.

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    Источник: Liverpool Echo

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    13.07.2015 13:25
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +18

      И С П А Н И Я 13 июля 2015, 19:43

      Потрать вырученные деньги с умом... Жду Клопа!

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 13 июля 2015, 18:04

      теперь отношения ещё улучшатся

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 13 июля 2015, 17:52

      Были да сплыли

      0
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      Рейтинг: +870

      jet_set 13 июля 2015, 15:27

      Они что педрелькины?

      2
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      Рейтинг: +200

      dzvinka > jet_set 13 июля 2015, 17:15

      не более чем ты

      4
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      Рейтинг: +9

      qisi76 13 июля 2015, 14:55

      Привет. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного дают скидку. Если будете брать скажите что от Globalkapper, буду благодарен. M / a / t / c / h / i / n / s / i / d / e . c / o /m . (убрать " / " ) (Пробные матчи)

      0
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      Рейтинг: +577

      Виталик ManUtd Rus 13 июля 2015, 14:14

      Ахахахах ))) чуть позже скину ссылку с новостью из прошлого года , про стерлинга , почитаем вместе и посмеемся с ливерного глорья , которое[Соблюдайте правила] стерлинга вылизывало )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +514

      Amanreca > Виталик ManUtd Rus 13 июля 2015, 15:20

      Педалик ,огнетушитель нужен??

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +19

      jotun 13 июля 2015, 13:56

      Игроки бегут от Роджерса как от прокаженного, зато у него со всеми отличные отношения ...

      2
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      Рейтинг: +677

      The_BESTolo4b 13 июля 2015, 13:53

      оно и видно))))))))))))

      1
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      Рейтинг: +182

      ИгУаИн001 13 июля 2015, 13:42

      есть еще инфа что Стерлинг не хотел оставаться в Ливере из за Роджерса

      0
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      Рейтинг: +1316

      Медный купоpос 13 июля 2015, 13:35

      с "другОм клубом.." )) а кто у них друг клуб?

      4
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