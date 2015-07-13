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    Главным тренером "Эльче" стал Рубен Бараха

    Сегодня испанский "Эльче" подписал контракт с новым главным тренером. Им стал бывший футболист Рубен Бараха, бОльшую часть карьеры проведший в "Валенсии". Ранее экс-валенсиец с профессиональными клубами не работал.

    Добавим, что недавно "Эльче" был выдворен из Примеры за финансовую неблагополучность, но теперь проблемы решены и будет подана апелляция на решение футбольных органов. Есть вероятность, что команда сохранит прописку в высшем испанском дивизионе.

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    Источник: ФК «Эльче»

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    13.07.2015 13:14
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +471

      Bonnucci 13 июля 2015, 17:50

      Та Валенсия когда играли Бараха, Альбельда, Канисарес, Аяла и Аймар была мощью!!!

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      Рейтинг: +18

      И С П А Н И Я > Bonnucci 13 июля 2015, 19:47

      Ты не упомянул Гаиську Мендьету!)

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      Рейтинг: +471

      Bonnucci 13 июля 2015, 17:20

      Удачи Легенда Валенсии!!! Хороший был игрок!

      0
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 13 июля 2015, 15:37

      Один из тех игроков, который был основным в Валенсии в начале и середине 2000-х годов! Выиграл с этим клубом чемпионат Испании и Кубок УЕФА и все это было при Рафа Бенитесе) Играл на Евро-2004, где была сыгранная связка Альбельда - Бараха. Удачи Рубену с Эльче!

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      Рейтинг: +22

      Ruhaaa 13 июля 2015, 15:28

      Легенда Валенсии . удачи

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      Рейтинг: +9

      qisi76 13 июля 2015, 14:54

      Привет. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного дают скидку. Если будете брать скажите что от Globalkapper, буду благодарен. M / a / t / c / h / i / n / s / i / d / e . c / o /m . (убрать " / " ) (Пробные матчи)

      0
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      Рейтинг: +1055

      3ton 13 июля 2015, 14:13

      классный был полузащитник , Валенсия была тогда крута

      3
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      Рейтинг: +27

      valencia14 13 июля 2015, 14:09

      В след за Сальво и Рефо ушел и Пипо, остались одни хитро...пые португалы у нас, ой как мне все это ненравится

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      Рейтинг: +170

      Субъективное мнение > valencia14 13 июля 2015, 15:20

      Разогнали людей, которые "дышали" и "жили" клубом. Теперь в клубе анархия, все решают "наемники" Мендеш и Лей Хун, а платит Меритон. Не удивлюсь если в этом сезоне команда провалится как во внутреннем чемпионате, так и в Европе. Конкуренты на трансферном рынке, пока что поработали лучше...

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      Рейтинг: +27

      valencia14 > Субъективное мнение 16 июля 2015, 12:15

      ну если честно, в ла лиге всего 5 команд на 4 ЛЧ-х места, по составу барса, атлетико и риал посильнее нас, остается только не уступить севилье, так что с такой комплектацией как в этом сезоне можно на чемпионство не расчитывать, максимум 3-е место.

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      Рейтинг: +1197

      George-CFC 13 июля 2015, 13:54

      Вау Бараха! Удачи ему, умный игрок

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      Рейтинг: +621

      Akatsuki72 13 июля 2015, 13:45

      О, экс-бэтмен!! Хороший был игрок! Посмотрим, каков из него тренер.

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      Рейтинг: +296

      Raulya 13 июля 2015, 13:32

      Хороший был футболист....дай Бог и тренером хоошим будет!!! Удачи!!!

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