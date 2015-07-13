Главным тренером "Эльче" стал Рубен Бараха

Сегодня испанский "Эльче" подписал контракт с новым главным тренером. Им стал бывший футболист Рубен Бараха, бОльшую часть карьеры проведший в "Валенсии". Ранее экс-валенсиец с профессиональными клубами не работал.



Добавим, что недавно "Эльче" был выдворен из Примеры за финансовую неблагополучность, но теперь проблемы решены и будет подана апелляция на решение футбольных органов. Есть вероятность, что команда сохранит прописку в высшем испанском дивизионе.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!