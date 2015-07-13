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    Ярмоленко: "Нас не должно интересовать, что говорят игроки "Шахтера"

    Полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко поделился комментариями по поводу завтрашней встречи своей команды против донецкого "Шахтера" в матче за Суперкубок Украины.

    "Будут встречаться принципиальные соперники, поэтому будет много болельщиков как на стадионе, так и у телеэкранов. Безусловно, хочется взять трофей. Будем играть на победу, как и делали это на протяжении всего прошлого сезона. Что говорят футболисты "Шахтера", нас интересовать не должно. Тренеры тоже понимают, что нужно быть максимально подготовленными. Беговой работы в подготовительный период мы проделали достаточно. К сезону, думаю, подойдем в оптимальных кондициях", - заявил игрок.

    Встреча за Суперкубок Украины состоится в Одессе и начнется в 21:00 по Москве.

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    13.07.2015 12:30
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    Комментарии75
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      Рейтинг: +137

      Mitsubanchik 14 июля 2015, 12:00

      В кафетерии на стадик кроме галстуков чё пожрать завезли еще?

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      Рейтинг: +16

      NK-creative 14 июля 2015, 10:23

      Зашел в тему, думал может предстоящий матч с кем-то обсудить можно, а тут как всегда, кроме срача никого ничего не интересует...

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      Рейтинг: +137

      Mitsubanchik > NK-creative 14 июля 2015, 12:01

      Матч будет как всегда напряженный, много силовой борьбы, травм, эмоций, много желтых карточек и возможно удаления.

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 13 июля 2015, 23:07

      Кроты жаждут победы...

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      Рейтинг: +18

      И С П А Н И Я 13 июля 2015, 19:39

      Неужели Славяне такие лицемеры?!... Пару лет назад клялись в братской любви, топили за Милан, за Шеву, за Динамо из Киева, восторгались Лобановским, а тут на тебе... Один народ (ОДИН), поливают друг друга грязью и уже вовсе не родня... Национализм страшный, против чего боролись, против чего сложили головы 20 миллионов мужей всех национальностей бок о бок... Причем провокатором тут является в большинстве случаев предводитель стаи народов, народ Русский... стыдно, за слова отвечаю, хотя сам я и Дагестанец... Буду болеть за Динамо из Киева, отец большой поклонник этого клуба, еще с Советских времен... Шахтеру и болелам Горняков удачи!

      3
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      Рейтинг: +2123

      Sem25 > И С П А Н И Я 13 июля 2015, 22:40

      Россияне с России топили за...???))))))))) Тут один "Россиянин" за Австрию всем Ульяновском и Тарарстаном топит. Ты его знаешь? Кстати, твой текст:
      "Школа Украинского футбола на три головы лучше конечно нашей Российской и это прослеживается со времен власти Советов... Ну Урусы с этим не согласны! ЗАвисти Русского народа нет предела и конца!)))"
      Сколько вас здесь?)))

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      Рейтинг: +1686

      BloodyНeart > Sem25 13 июля 2015, 23:41

      Мы заполонили Соккер,нас прислал госдеп.
      Мы поработим рАсеянскую вату)

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      Рейтинг: +2123

      Sem25 > BloodyНeart 13 июля 2015, 23:51

      Это самые правдивые слова от тебя!))) С выходом сборной России в полуфинал первенства европы U19, хлопцы!

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      Рейтинг: +1686

      BloodyНeart > Sem25 14 июля 2015, 01:02

      С победой наших ребят!

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      Рейтинг: +364

      Adler angriff 13 июля 2015, 18:24

      Киевский сброд уже готов поскакать по полю.

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      Рейтинг: +11

      knyaz_canada 13 июля 2015, 18:08

      Davay Donbass zakatay v gazon etih moydanutih

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      Рейтинг: +242

      Andre2488 13 июля 2015, 17:06


      gооdbyegoodbоy
      Сегодня 13:00

      ответ пользователю vitya valdes, Сегодня 12:49

      смотри чемпионат ДНР, если не нравится УПЛ
      ______________
      А такой разве есть? )))
      Или и тут ЛуганDnO в пролете? )

      2
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      Рейтинг: +67

      Donbass_Za_Dynamo > Andre2488 13 июля 2015, 17:21

      Читож ты такой прИдатель дАнбасса,ни за то вАюют великие Апалченцы супротив
      распинателей православных снегирей, читоб такие укропы кровожадно- конфетные хАдили пА земле новососийской!

      4
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      Рейтинг: +39

      radyA 13 июля 2015, 17:01

      Да не только вас не интересует, нас тоже! Шахтер.

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      Рейтинг: +662

      Triem 13 июля 2015, 16:58

      А никого и не должно интересовать!

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 13 июля 2015, 15:33

      Конечно! Вы же все такие гордые! Прервали гегемонию горняков на Украине и возомнили себя крутыми) Ничего, Шахтер спустит Киев на землю! ДНР победит)

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