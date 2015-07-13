Каррагер: "Продажа Стерлинга - отличная сделка для "Ливерпуля"

Бывший защитник английского "Ливерпуля" Джейми Каррагер прокомментировал продажу "красными" Рахима Стерлинга в "Манчестер Сити". Вопрос с трансфером, напомним, почти решен.



"Не сомневаюсь, что получение вместо этого футболиста 49-и миллионов фунтов - отличная сделка. Это неплохие деньги, менеджеры "Ливерпуля" сработали продуктивно", - сказал экс-футболист.



Добавим, что Каррагер всю свою карьеру играл за "Ливерпуль" и за 17 лет провел 508 матчей (4 забитых мяча).



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