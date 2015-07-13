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    Каррагер: "Продажа Стерлинга - отличная сделка для "Ливерпуля"

    Бывший защитник английского "Ливерпуля" Джейми Каррагер прокомментировал продажу "красными" Рахима Стерлинга в "Манчестер Сити". Вопрос с трансфером, напомним, почти решен.

    "Не сомневаюсь, что получение вместо этого футболиста 49-и миллионов фунтов - отличная сделка. Это неплохие деньги, менеджеры "Ливерпуля" сработали продуктивно", - сказал экс-футболист.

    Добавим, что Каррагер всю свою карьеру играл за "Ливерпуль" и за 17 лет провел 508 матчей (4 забитых мяча).

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    Источник: Skysports

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    13.07.2015 12:22
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    Комментарии56
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      Рейтинг: +283

      nahan 13 июля 2015, 23:04

      За такие деньги можно лучше игрока найти.

      1
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      Рейтинг: +13

      Manchester2015 13 июля 2015, 21:32

      Каррагера рекламируют)))))
      Джейми купил дом в Лондоне!Добавим, что Каррагер всю свою карьеру играл за "Ливерпуль" и за 17 лет провел 508 матчей (4 забитых мяча).

      0
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      Рейтинг: +74

      ReD_MU_DeVIL 13 июля 2015, 21:04

      Теперь на эти деньги вРотжерс скупит еще пару-тройку лампертов и боранов

      0
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      Рейтинг: +191

      lobsterdam 13 июля 2015, 20:20

      в чем же здесь смысл в этой сделке? В деньгах? Чему радуется карагер? Но тогда по логике надо бы всех распродать на хрен и получить много денег!

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 13 июля 2015, 18:23

      учитывая все детали - правильная сделка!

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      Рейтинг: +43

      baltazor 13 июля 2015, 18:05

      Сделка и вправду отличнейшая. Ливерпуль в любом случае не остался внакладе.

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      Рейтинг: +2028

      Lionel Messi-10 13 июля 2015, 16:55

      Это действительно правильно, так как из нигера не получится Легенда Ливерпуля, он обычный наемник, где больше платят, туда и побежит.

      1
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      Рейтинг: +95

      Apxangel 13 июля 2015, 15:51

      Согласен... Отличная сделка для Ливерпуля... мумушные опять здесь трутся... малолетки сейчас захлебнутся своим г..ом... может хоть поубавится на соккере этих слабоумных...

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 13 июля 2015, 15:31

      Отличная с точки зрения получения за него денег! По сути взяли Милнера у Ман.Сити за бесплатно и готовы продать горожанам Рахима почти за 50 млн фунтов) Ай, да Ливерпуль! Только вот Стерлинга будет не так и просто заменить.

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      Рейтинг: +514

      Amanreca 13 июля 2015, 15:23

      Кого теперь возьмут непонятно,разве что Бентеке.Это будет нагдаунд.

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      Рейтинг: +677

      The_BESTolo4b > Amanreca 13 июля 2015, 17:03

      возьмут казаха асылбека из твоего аула

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