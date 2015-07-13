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    Билялетдинов: "Проиграли, но получили положительный урок"

    Главный тренер казанского "Рубина" Ринат Билялетдинов прокомментировал результат вчерашнего товарищеского матча своей команды против немецкого РБ "Лейпциг" (0:1).

    "Имели место как положительные моменты, так и не очень хорошие. Игра показала, насколько важно не допускать ошибок в передачах и выборе позиций. Сразу все исправить нельзя, но к этому надо стремиться. Проиграли, но есть положительный урок из матча. Мы дали понять футболистам, что этот поединок последний, больше никаких "прикидок" не будет, поэтому надо подойти ко встрече максимально серьезно. Не как к игре чемпионата, но все равно с повышенной ответственностью. Это все было, но, может быть, где-то эмоции взяли верх", - сказал наставник.

    "Рубин" начнет сезон РФПЛ в субботу игрой против ЦСКА.

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    Источник: ФК «Рубин»

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    13.07.2015 12:07
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +283

      nahan 13 июля 2015, 23:01

      Развалится дело Бекиевича...

      0
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      Рейтинг: +51

      89170513876 13 июля 2015, 17:24

      Что то все время проигрываете,урок видимо не идет в прок,в прошлом году проиграли всем подряд,в этом году так же...Балабол.

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      Рейтинг: +188

      IKER-RAUL 13 июля 2015, 14:58

      успехов Ринату с Рубином!

      0
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      Рейтинг: +9

      qisi76 13 июля 2015, 14:57

      Привет. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного дают скидку. Если будете брать скажите что от Globalkapper, буду благодарен. M / a / t / c / h / i / n / s / i / d / e . c / o /m . (убрать " / " ) (Пробные матчи)

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      Рейтинг: +1573

      roman230582 13 июля 2015, 14:13

      Урок не может быть отрицательным, учиться вообще полезно

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      Рейтинг: +1243

      Дикий мужчина 13 июля 2015, 13:33

      Я думаю, Рубин неплохо выступит в этом сезоне.

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      Рейтинг: +74

      Jurij_Mar 13 июля 2015, 12:47

      балаболкин

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      Рейтинг: +4077

      морозз 13 июля 2015, 12:38

      Удачи Рубину...!

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      Рейтинг: +25

      mutant34 13 июля 2015, 12:35

      "Отрицательный результат тоже результат" с умным видом изрек Билялетдиноа

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      Рейтинг: +631

      mat73 13 июля 2015, 12:26

      Лейпциг это бывшая ГДР. А из ГДР ни одного стоящего клуба в Бундеслиге не закрепилось, не осталось, все внизу

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