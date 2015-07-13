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    Главу Запорожской областной федерации осудили на пять лет

    Сегодня Кировский райсуд Кировограда зачитал обвинительный приговор председателю Запорожского облсовета и главе запорожской областной федерации футбола, бывшему президенту запорожского "Металлурга" Виктору Межейко, которого судили за организацию массовых беспорядков и силовой разгон запорожского майдана.
    Виктор Межейко своей вины не признал и не раскаялся, а государственный обвинитель требовал для него 7 лет тюрьмы и наложить запрет на возможность 3 года занимать руководящие должности.
    Суд признал Межейко виновным по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 294 УК и вынес приговор в виде 5 лет лишения свободы с отсрочкой исполнения в 3 года, лишением права занимать соответствующие должности на три года и возмещением суммы ущерба потерпевшим лицам. Приговор вступает в силу через 30 дней.
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    Источник: UA-Футбол

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    13.07.2015 11:55
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    Комментарии127
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      Рейтинг: +283

      nahan 13 июля 2015, 22:58

      Читать тошно...

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      Рейтинг: +19

      изумруд 13 июля 2015, 17:50

      "Здравствуйте уважаемый Петро Олексійович, дорогой наш Президент!
      Пишет вам жена бойца Информационных Войск Украины Мыколы Ничипорука. Уже скоро месяц, как мой муж сражается на информационных фронтах. Воюет смело, шальным файлам не кланяется и уже награждён именной жовто-блакитной флешкой.
      Но в последнее время с мужем стали происходить странные вещи, видимо, в результате какой-то контузии, полученной им в боях. Так, недавно, когда я позвала его: «Мыкола, иди обедать», он обернулся, ответил: «Я не Мыкола, ты ошиблась, солдатка…» и вновь прильнул к монитору. Я оторопела и сказала, что ему нужно иногда отдыхать от компьютера, на что он ответил, что никакого компьютера у него нет и никогда не было, и что сейчас он вообще гуляет в парке с собакой, а меня видит в первый раз. Тут я совсем испугалась, так как никакой собаки у нас нет. Я решила позвонить подруге и посоветоваться, так как её супруг тоже служит в Информационных войсках, в чине системного сотника. Не успела я поздороваться, как подруга зарыдала в трубку и сообщила, что батальон её мужа уже неделю, как находится в котле на каком-то москальском сайте. Их там зажали со всех сторон и жестоко троллят и ржут, отчего её муж уже неделю стонет и плачет у компа, ничего не ест, страшно исхудал и стал сильно пахнуть, так как ватники не дают им даже сходить в туалет. Командование их бросило, свободные аккаунты у них кончились, а многие бойцы уже не в состоянии сражаться, оттого, что стёрли кончики пальцев до кости. А тут ещё на днях москали отбомбили их тяжёлой реактивной информацией о курсе гривны, отчего от разрывов шаблонов не совместимых с жизнью полегло очень много хлопцев. Тут я поняла, что мои проблемы в сравнении с проблемами подруги сущая ерунда и повесила трубку. Но вчера мне стало особенно тревожно. Утром мы пили чай и наш пятилетний сын спросил, почему на столе нет его любимых пирожных? И тут муж закричал, что на столе полно всяких пирожных, тортов и пирогов. Ребёнок заплакал и сказал, что ничего не видит. Муж вскочил, обозвал его проплаченным кремлёвским ботом, отрезал ножом кусок от невидимого торта,
      повредив скатерть, потом запихнул невидимый кусок в рот, надел балаклаву и ушёл к компьютеру строевым шагом.
      Решила написать вам, уважаемый Петро Олексійович, так как у меня вопрос - когда в Информационных войсках будет проведена ротация для лечения и отдыха личного состава? И ещё один вопрос – будет ли скидка на электроэнергию для солдат Информационных войск? А то нам пришла квитанция за свет, и я дважды сбивалась, подсчитывая количество цифр в итоговой сумме. Хотя супруг уже и заявил мне, что я вру, что жить стало лучше, жить стало веселее, и что коммуналка на Украине
      была и будет бесплатной, так как Украина является крупнейшим производителем электроэнергии не только в мире, но и во всей Солнечной системе.
      С уважением, Оксана Ничипорук.

      6
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      Рейтинг: +77

      MALOY74 13 июля 2015, 17:47

      Я смотрю у майданутых мозги совсем атрофировались, только мозжечок функционирует и тот на 50%.

      5
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      Рейтинг: +71

      JimmyKAN 13 июля 2015, 17:31

      межейко агент путина!)

      0
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      Рейтинг: +1686

      BloodyНeart 13 июля 2015, 17:22

      Украина переможе в развязанной Путиным войне.
      Русские(которых 14%) за Киевскую Русь,против Московии.

      2
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      Рейтинг: +242

      Andre2488 13 июля 2015, 16:59

      Україна понад усе!!! Перемога за нами!!!

      3
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > Andre2488 13 июля 2015, 17:34

      Да сдохла уже твоя Украина.

      И народ дрыщет по заграницам.

      -

      Ты там не сдавайся сепаратистам. Лучше всего - проглоти гранату твоем разработанным ртом, привыкшим к негритянским пeнисам.

      8
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      Рейтинг: +50

      ФАНАТ АРСЕНАЛ 2 > ФК Зенит всея Руси 14 июля 2015, 11:07

      помашы с космоса ато у тебя пукан на взльот пошол!

      -1
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 13 июля 2015, 16:30

      Услугами Фейсбукпока.рф со старта проекта воспользовались 5 тыс. человек
      Сайт Фейсбукпока.рф предназначен для пользователей, которые не разделяют подхода администрации Facebook к проверке публикуемого контента и в этой связи готовы в знак протеста прекратить пользование социальной сетью.

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      Рейтинг: +67

      Donbass_Za_Dynamo > ФК Зенит всея Руси 13 июля 2015, 16:39

      Очередной Усмановский вКонтакте - сплошь цензурное о4 ко

      2
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 13 июля 2015, 15:26

      Мало дали! 5 лет какой то несерьезный срок. Надо было лет 10 дать, минимум)

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      Рейтинг: +9

      qisi76 13 июля 2015, 14:58

      Привет. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного дают скидку. Если будете брать скажите что от Globalkapper, буду благодарен. M / a / t / c / h / i / n / s / i / d / e . c / o /m . (убрать " / " ) (Пробные матчи)

      -1
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      Рейтинг: +88

      хай 13 июля 2015, 14:39

      три года отсрочки)))да он через 3 дня свинтит отуда. к чему такие приговоры

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