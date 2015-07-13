Главу Запорожской областной федерации осудили на пять лет

Читать тошно...
Читать тошно...
"Здравствуйте уважаемый Петро Олексійович, дорогой наш Президент!
Пишет вам жена бойца Информационных Войск Украины Мыколы Ничипорука. Уже скоро месяц, как мой муж сражается на информационных фронтах. Воюет смело, шальным файлам не кланяется и уже награждён именной жовто-блакитной флешкой.
Но в последнее время с мужем стали происходить странные вещи, видимо, в результате какой-то контузии, полученной им в боях. Так, недавно, когда я позвала его: «Мыкола, иди обедать», он обернулся, ответил: «Я не Мыкола, ты ошиблась, солдатка…» и вновь прильнул к монитору. Я оторопела и сказала, что ему нужно иногда отдыхать от компьютера, на что он ответил, что никакого компьютера у него нет и никогда не было, и что сейчас он вообще гуляет в парке с собакой, а меня видит в первый раз. Тут я совсем испугалась, так как никакой собаки у нас нет. Я решила позвонить подруге и посоветоваться, так как её супруг тоже служит в Информационных войсках, в чине системного сотника. Не успела я поздороваться, как подруга зарыдала в трубку и сообщила, что батальон её мужа уже неделю, как находится в котле на каком-то москальском сайте. Их там зажали со всех сторон и жестоко троллят и ржут, отчего её муж уже неделю стонет и плачет у компа, ничего не ест, страшно исхудал и стал сильно пахнуть, так как ватники не дают им даже сходить в туалет. Командование их бросило, свободные аккаунты у них кончились, а многие бойцы уже не в состоянии сражаться, оттого, что стёрли кончики пальцев до кости. А тут ещё на днях москали отбомбили их тяжёлой реактивной информацией о курсе гривны, отчего от разрывов шаблонов не совместимых с жизнью полегло очень много хлопцев. Тут я поняла, что мои проблемы в сравнении с проблемами подруги сущая ерунда и повесила трубку. Но вчера мне стало особенно тревожно. Утром мы пили чай и наш пятилетний сын спросил, почему на столе нет его любимых пирожных? И тут муж закричал, что на столе полно всяких пирожных, тортов и пирогов. Ребёнок заплакал и сказал, что ничего не видит. Муж вскочил, обозвал его проплаченным кремлёвским ботом, отрезал ножом кусок от невидимого торта,
повредив скатерть, потом запихнул невидимый кусок в рот, надел балаклаву и ушёл к компьютеру строевым шагом.
Решила написать вам, уважаемый Петро Олексійович, так как у меня вопрос - когда в Информационных войсках будет проведена ротация для лечения и отдыха личного состава? И ещё один вопрос – будет ли скидка на электроэнергию для солдат Информационных войск? А то нам пришла квитанция за свет, и я дважды сбивалась, подсчитывая количество цифр в итоговой сумме. Хотя супруг уже и заявил мне, что я вру, что жить стало лучше, жить стало веселее, и что коммуналка на Украине
была и будет бесплатной, так как Украина является крупнейшим производителем электроэнергии не только в мире, но и во всей Солнечной системе.
С уважением, Оксана Ничипорук.
Я смотрю у майданутых мозги совсем атрофировались, только мозжечок функционирует и тот на 50%.
межейко агент путина!)
Украина переможе в развязанной Путиным войне.
Русские(которых 14%) за Киевскую Русь,против Московии.
Україна понад усе!!! Перемога за нами!!!
помашы с космоса ато у тебя пукан на взльот пошол!
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Очередной Усмановский вКонтакте - сплошь цензурное о4 ко
Мало дали! 5 лет какой то несерьезный срок. Надо было лет 10 дать, минимум)
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три года отсрочки)))да он через 3 дня свинтит отуда. к чему такие приговоры