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    Сегодня на "Сантьяго Бернабеу" Касильяс попрощается с "Реалом"

    Сегодня на стадионе "Сантьяго Бернабеу" пройдет торжественное прощальное мероприятие, посвященное переходу вратаря "Реала" Икера Касильяса в "Порту".В церемонии, которая начнется в 13.00 по местному времени, ожидается участие президента мадридского клуба Флорентино Переса.
    Ранее Касильяс дал в Мадриде прощальную пресс-конференцию, на которой никто из руководства клуба не присутствовал.В свою очередь родители футболиста обвинили Переса в попытках выжить футболиста из клуба, отметив, что у их сына никогда не было хороших взаимоотношений с Пересом.
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    Источник: AS

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    13.07.2015 11:24
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    Комментарии195
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      Рейтинг: +283

      nahan 13 июля 2015, 22:52

      Перес ещё тот перец...А Каса лучший и его всегда будут поддерживать, где бы он ни был.

      0
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      Рейтинг: +403

      мама барсика-фуу 13 июля 2015, 20:59

      barc-f
      представитель УЕФА
      i-nkognito
      monolo
      Freddy Krueger
      alex25For

      эти аккуанты моего ГОЛУБОГО сына барсика-фуу!!
      но эти еще не все!
      вискас мой ГЕИ!!

      0
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      Рейтинг: +43

      Armyan4eG 13 июля 2015, 18:11

      Пора Рамосу делать ноги...
      Как можно болеть за такой клуб!? Никаких традиций и никакого уважения, только история...

      2
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      Рейтинг: +1599

      TheDDS 13 июля 2015, 17:56

      Позор какой

      2
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      Рейтинг: +2028

      Lionel Messi-10 13 июля 2015, 17:09

      Реал клуб пиdарасов.

      Я рад, что КАС ушел оттуда.

      Осталось только рамосу уйти и розовые бабы останутся одни)))

      8
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      Рейтинг: +46

      RMA 005 > Lionel Messi-10 13 июля 2015, 20:41

      А остальных ты че лично от*идорасил?
      В таком случае тебя смело можно назвать также???
      Или ты это так...доедаешь за барс-ф,
      Лайкодрочерством балуешсься?))
      На кой )(уй тебе вообще сдалась тема про Каса?))

      9
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      Рейтинг: +47

      Мудрый Человек > Lionel Messi-10 14 июля 2015, 09:20

      мда чувак...
      надеюсь такие дегенераты как ты не размножаются !!!

      0
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      Рейтинг: +188

      IKER-RAUL 13 июля 2015, 17:06

      ИКЕР- НОМЕР 1, ЛЕГЕНДА, НАСТОЯЩИЙ ПАТРИОТ ВЕЛИКОГО РЕАЛА, НАВСЕГДА В СЕРДЦАХ БОЛЕЛ!!! УДАЧИ, УСПЕХОВ, ПОБЕД И СКОРЕЙШЕГО ВОЗВРАЩЕНИЯ!!! КАСУ - РЕСПЕКТ!!!!!

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      Рейтинг: +102

      Madridist-m 13 июля 2015, 16:43

      Незаслуженные проводы,Перес слишком добр к Касильясу,печально что его проводят таким способом,а Рауль ушел с пресс-конференций.

      0
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      Рейтинг: +12

      Барби в сливках 13 июля 2015, 16:37

      Чей-то, на этой ветки сильно воняет...
      А, тут барсуки ужасно смердят и кричат про воспитанников и легенд клуба которых ценят только ФК Курятник.

      2
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      Рейтинг: +71

      NeyMesSuares_95 13 июля 2015, 16:33

      Зашел почитать пожелания Касильясу,а тут такое))))[Соблюдайте правила]-чемпик,джет сет и с ними неадекват барса ф.Еще не буду называть что,оскорбляющее МАМУ..не придумали еще такого слова,чтобы назвать таких существ и все с р утся...А Касу успехов в Порту,он навсегда останется легендой Испании

      0
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      Рейтинг: +342

      mphuZ > NeyMesSuares_95 13 июля 2015, 16:36

      отсутствие модерации сделало своё дело..

      хотя, на самом деле, не было бы таких проблем, если бы у некоторых провокаторов была хоть капелька совести((

      0
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      Рейтинг: +71

      NeyMesSuares_95 > mphuZ 13 июля 2015, 16:47

      Тут больше отсутствие мозгов виновато,чем отсутствие модеров

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      Рейтинг: +342

      mphuZ > NeyMesSuares_95 13 июля 2015, 20:59

      ну или так))

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      Рейтинг: +502

      Freddy Krueger 13 июля 2015, 16:23

      Девочек сливочных опять унижают. Это не может не радовать.

      3
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      Рейтинг: +523

      FCRM1 > Freddy Krueger 13 июля 2015, 16:26

      Кому-кому, но не фанатке балета радоваться ;)

      3
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      Рейтинг: +502

      Freddy Krueger > FCRM1 13 июля 2015, 16:30

      Я не фанат балета имени Кристины Падалканой.
      Ты меня в свою мадридскую секту розовых девочек не тащи.

      5
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      Рейтинг: +523

      FCRM1 > Freddy Krueger 13 июля 2015, 16:39

      Неймар, Альба, Алвес, Бускетс.

      3
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