Сегодня на "Сантьяго Бернабеу" Касильяс попрощается с "Реалом"

Перес ещё тот перец...А Каса лучший и его всегда будут поддерживать, где бы он ни был.
Перес ещё тот перец...А Каса лучший и его всегда будут поддерживать, где бы он ни был.
barc-f
представитель УЕФА
i-nkognito
monolo
Freddy Krueger
alex25For
эти аккуанты моего ГОЛУБОГО сына барсика-фуу!!
но эти еще не все!
вискас мой ГЕИ!!
Пора Рамосу делать ноги...
Как можно болеть за такой клуб!? Никаких традиций и никакого уважения, только история...
Позор какой
Реал клуб пиdарасов.
Я рад, что КАС ушел оттуда.
Осталось только рамосу уйти и розовые бабы останутся одни)))
А остальных ты че лично от*идорасил?
В таком случае тебя смело можно назвать также???
Или ты это так...доедаешь за барс-ф,
Лайкодрочерством балуешсься?))
На кой )(уй тебе вообще сдалась тема про Каса?))
мда чувак...
надеюсь такие дегенераты как ты не размножаются !!!
ИКЕР- НОМЕР 1, ЛЕГЕНДА, НАСТОЯЩИЙ ПАТРИОТ ВЕЛИКОГО РЕАЛА, НАВСЕГДА В СЕРДЦАХ БОЛЕЛ!!! УДАЧИ, УСПЕХОВ, ПОБЕД И СКОРЕЙШЕГО ВОЗВРАЩЕНИЯ!!! КАСУ - РЕСПЕКТ!!!!!
Незаслуженные проводы,Перес слишком добр к Касильясу,печально что его проводят таким способом,а Рауль ушел с пресс-конференций.
Чей-то, на этой ветки сильно воняет...
А, тут барсуки ужасно смердят и кричат про воспитанников и легенд клуба которых ценят только ФК Курятник.
Зашел почитать пожелания Касильясу,а тут такое))))[Соблюдайте правила]-чемпик,джет сет и с ними неадекват барса ф.Еще не буду называть что,оскорбляющее МАМУ..не придумали еще такого слова,чтобы назвать таких существ и все с р утся...А Касу успехов в Порту,он навсегда останется легендой Испании
отсутствие модерации сделало своё дело..
хотя, на самом деле, не было бы таких проблем, если бы у некоторых провокаторов была хоть капелька совести((
ну или так))
Девочек сливочных опять унижают. Это не может не радовать.
Кому-кому, но не фанатке балета радоваться ;)
Неймар, Альба, Алвес, Бускетс.