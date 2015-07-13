Франк Рибери: "Мои дела уже значительно лучше"

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери рассказал о восстановлении после полученной травмы. Напомним, француз травмировался весной и не сумел принять участия в проигранных "Баварией" матчах Лиги чемпионов против "Барселоны" и Кубка Германии против дортмундской "Боруссии".



"Дела у меня обстоят намного лучше, несмотря на то что нельзя сказать, что все отлично. С тех пор как я получил травму, я достаточно регрессировал в мощи мускулатуры. Теперь мне надо это восстанавливать, работая на велосипеде", - приводит слова Рибери Kicker.