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    Франк Рибери: "Мои дела уже значительно лучше"

    Полузащитник "Баварии" Франк Рибери рассказал о восстановлении после полученной травмы. Напомним, француз травмировался весной и не сумел принять участия в проигранных "Баварией" матчах Лиги чемпионов против "Барселоны" и Кубка Германии против дортмундской "Боруссии".
    "Дела у меня обстоят намного лучше, несмотря на то что нельзя сказать, что все отлично. С тех пор как я получил травму, я достаточно регрессировал в мощи мускулатуры. Теперь мне надо это восстанавливать, работая на велосипеде", - приводит слова Рибери Kicker.
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    Источник: Kicker.de

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    13.07.2015 11:08
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +46

      Bayerische Fan 22 июля 2015, 21:09

      Здоровья!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +256

      Arhive 14 июля 2015, 13:02

      Великий игрок! можно ставить в один ряд с Пирло. это он один из тех футболистов , кто делает игру.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 13 июля 2015, 22:48

      Рибери скорого восстановления.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +29

      Amiqo 13 июля 2015, 16:25

      Не давно был в Мюнхене.. Там его называют не Фрэнк Рибери а Крэнк (сломанный) Рибери =)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 13 июля 2015, 15:29

      И это отлично! Теперь осталось вылечится от всех травм и поскорее вернутся в строй) Удачи и здоровья Франку!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 13 июля 2015, 13:50

      это очень хорошая новость!здоровья франк!

      3
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      Рейтинг: +118

      Бавария 2001 13 июля 2015, 13:46

      С Богом Билял! Возвращай былые кондиции. В этом году надо всем хейтерам утереть нос об саный пол.

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +141

      Warsaw 13 июля 2015, 13:24

      Лысый скоро и его выгонит(

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 13 июля 2015, 12:53

      Уже хорошо

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +128

      bars64 13 июля 2015, 12:44

      Держись, Франк! Здоровья и терпения.

      5
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