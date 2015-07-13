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    Дмитрий Хомуха: "Ждем тяжелого матча"

    Накануне третьего матча группового турнира ЧЕ-2015 среди 19-летних футболистов против сборной Германии главный тренер российской сборной Дмитрий Хомуха рассказал о сопернике и объяснил, что мешает футболистам избегать удалений:
    "Германия – это очень дисциплинированная и волевая команда.У немцев физически хорошо готовы все футболисты. Они навязывают борьбу на всех участках поля. Ждем тяжелого матча.

    Два матча подряд удаляются футболисты в нашей команде. Мы неоднократно по ходу всех турниров обжигались на этом. К сожалению, пока не можем достучаться до игроков, чтобы они понимали всю ответственность перед командой. Это все юношеский максимализм" - сказал Хомуха.

    Напомним, для выхода из группы российскую сборную в сегодняшнем матче устроит ничья.

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    Источник: «Советский спорт»

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    13.07.2015 10:52
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +86

      Svtur 13 июля 2015, 22:32

      Раз другие могут достучаться, получается, что проблема в тренере.

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 13 июля 2015, 13:41

      Это да, так и будет

      0
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      Рейтинг: +141

      руна 13 июля 2015, 13:27

      Наш юношеский и молодёжный футбол довольно успешен,куда потом эти все игроки деваются?

      0
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      Рейтинг: +266

      zenit_forever2014 > руна 13 июля 2015, 17:05

      а потом они понимают, что место им обеспечено и забивают на футбол.

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      Рейтинг: +242

      fas759 > zenit_forever2014 13 июля 2015, 18:52

      Хомуха-же сказал, что - "не можем достучаться до игроков, чтобы они понимали всю ответственность перед командой". Немцы вот могут до своих достучаться,а у нас "звезды", уже сейчас себя выше любого тренера ставят.

      1
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      Рейтинг: +77

      MALOY74 13 июля 2015, 13:14

      удачи!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +141

      руна 13 июля 2015, 13:07

      А как бы они играли если бы постоянно получали игровую практику в своих клубах!

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      Рейтинг: +12

      xaniev74 13 июля 2015, 13:02

      удачи и без удалений

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      Рейтинг: +392

      juventus186 13 июля 2015, 12:17

      Радует, что за молодежку у нас все единогласно "за"!!!
      Хоть трепа межклубного нет!!!
      Почти:-)))

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      Рейтинг: +13

      bboroda 13 июля 2015, 12:10

      только вперед!парни будьте с яйцами!!

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      Рейтинг: +621

      Akatsuki72 13 июля 2015, 11:43

      Удачи, ребята! Первые два матча достойно сыграли! Немцев бы обыграть, было бы здорово!

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      Рейтинг: +263

      barcelonistas 13 июля 2015, 11:38

      Отлично сыграли в первых двух матчах. Закреплять успех!

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