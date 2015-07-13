Агент Перишича: "Переход в "Интер" был бы выгоден всем"

Тончи Мартич, агент полузащитника "Вольфсбурга" Ивана Перишича, рассказал о личной заинтересованности тренера "Интера" Роберто Манчини в трансфере своего клиента. По данным Вild итальянцы предлагают за игрока 17 млн евро, в "Вольфсбурге" же планируют выручить за футболиста не менее 20 млн евро.



"Иван получил превосходное предложение и очень заинтересован в переходе. Если "Интер" договорится с "Вольфсбургом", то трансфер состоится. Манчини очень хочет заполучить Ивана.

Нужно поговорить со спортивным директором "Вольфсбурга" Клаусом Аллофсом и узнать что он думает на этот счет. Мы уважаем «Вольфсбург», но я не знаю, отпустит ли он Перишича. А так этот переход был бы выгоден для всех сторон", – сказал Мартич.