Агент Перишича: "Переход в "Интер" был бы выгоден всем"

Агенту в первую очередь.
Тончи Мартич, агент полузащитника "Вольфсбурга" Ивана Перишича, рассказал о личной заинтересованности тренера "Интера" Роберто Манчини в трансфере своего клиента. По данным Вild итальянцы предлагают за игрока 17 млн евро, в "Вольфсбурге" же планируют выручить за футболиста не менее 20 млн евро.
"Иван получил превосходное предложение и очень заинтересован в переходе. Если "Интер" договорится с "Вольфсбургом", то трансфер состоится. Манчини очень хочет заполучить Ивана.
Нужно поговорить со спортивным директором "Вольфсбурга" Клаусом Аллофсом и узнать что он думает на этот счет. Мы уважаем «Вольфсбург», но я не знаю, отпустит ли он Перишича. А так этот переход был бы выгоден для всех сторон", – сказал Мартич.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.