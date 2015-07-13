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    Агент Перишича: "Переход в "Интер" был бы выгоден всем"

    Тончи Мартич, агент полузащитника "Вольфсбурга" Ивана Перишича, рассказал о личной заинтересованности тренера "Интера" Роберто Манчини в трансфере своего клиента. По данным Вild итальянцы предлагают за игрока 17 млн евро, в "Вольфсбурге" же планируют выручить за футболиста не менее 20 млн евро.

    "Иван получил превосходное предложение и очень заинтересован в переходе. Если "Интер" договорится с "Вольфсбургом", то трансфер состоится. Манчини очень хочет заполучить Ивана.
    Нужно поговорить со спортивным директором "Вольфсбурга" Клаусом Аллофсом и узнать что он думает на этот счет. Мы уважаем «Вольфсбург», но я не знаю, отпустит ли он Перишича. А так этот переход был бы выгоден для всех сторон", – сказал Мартич.
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    Источник: Football Italia

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    13.07.2015 10:09
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +46

      Bayerische Fan 22 июля 2015, 21:08

      Агенту в первую очередь.

      0
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      Рейтинг: +29

      KaSog Kerket 14 июля 2015, 09:54

      должен перейти,думаю договорятся.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +97

      Zen-Aky 14 июля 2015, 01:36

      Надо брать Перишича и оставить Шакири вот так будет лучше.

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 13 июля 2015, 22:43

      Нужно посмотреть содержимое мешка...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +131

      КиLLеr 13 июля 2015, 17:54

      Перишич в прошлом сезоне был одним из лучших среди волков,наряду с Де Брюйне. Жаль,Салаха не смогли подписать. Но расставание с Шаком как-то не целесообразно,по мне лучше бы было Эрнанеса продать,чем швейцарца. Поживем-будем посмотреть.

      0
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 13 июля 2015, 13:48

      добавят 3 млн и будет выгоден всем.))

      2
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 13 июля 2015, 12:48

      Агент своё дело знает туго

      0
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      Рейтинг: +264

      Planet Georgia 13 июля 2015, 12:10

      Бессмысленный трансфер,лучше пусть останется....

      1
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      Рейтинг: +24

      Kid Ink-95 13 июля 2015, 11:14

      Мда..продавать Шака после полу года как он к нам сиганул,это идиотизм и полное неуважение к Джердану,Шак в разы лучше Перешича,плюс моложе,а за эту двадцатку можно и нужно брать Йойо..имхо надеюсь Шакири останется,очень надеюсь.

      3
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 13 июля 2015, 10:21

      А смысл ему уходить?

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