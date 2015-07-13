Агент Вальдеса: "Виктор намерен бороться за место в составе "МЮ"

Агент голкипера "Манчестер Юнайтед" Виктора Вальдеса сообщил, что его клиент намерен остаться в команде и бороться за место в основном составе. Хинес Карвахаль опроверг информацию о переговорах Вальдеса с турецким "Антальяспором".

"Многие из Турции контактировали со мной по поводу трансфера Виктора, но именно с президентом этого турецкого клуба я не разговаривал. Я его не знаю и не собираюсь вести с ним переговоры, поскольку мой клиент не заинтересован в переходе в "Антальяспор".



Виктор хочет остаться в "МЮ", у него еще год контракта. Мы не видим причин, по которым он должен покидать клуб. "МЮ" входит в двойку-тройку лучших команд мира. Виктор настроен бороться за место в стартовом составе в следующем сезоне и помочь команде",-цитирует слова Карвахаля АS.

