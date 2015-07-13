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    Агент Вальдеса: "Виктор намерен бороться за место в составе "МЮ"

    Агент голкипера "Манчестер Юнайтед" Виктора Вальдеса сообщил, что его клиент намерен остаться в команде и бороться за место в основном составе. Хинес Карвахаль опроверг информацию о переговорах Вальдеса с турецким "Антальяспором".
    "Многие из Турции контактировали со мной по поводу трансфера Виктора, но именно с президентом этого турецкого клуба я не разговаривал. Я его не знаю и не собираюсь вести с ним переговоры, поскольку мой клиент не заинтересован в переходе в "Антальяспор".

    Виктор хочет остаться в "МЮ", у него еще год контракта. Мы не видим причин, по которым он должен покидать клуб. "МЮ" входит в двойку-тройку лучших команд мира. Виктор настроен бороться за место в стартовом составе в следующем сезоне и помочь команде",-цитирует слова Карвахаля АS.
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    Источник: AS

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    13.07.2015 09:41
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +283

      nahan 13 июля 2015, 22:40

      Цирк уехал, клоун остался...

      0
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      Рейтинг: +190

      МОСКОВСКИЕ КЕДЫ 13 июля 2015, 16:23

      Для Вити Турция самое то,там и покуражиться по дешевке можно

      0
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      Рейтинг: +180

      iM_DaRkSiDe 13 июля 2015, 15:58

      Э вы чо щенки совсем попутали чтоли малалетки, на кого тявкаете малалетки

      0
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      Рейтинг: +115

      Baisangur95reg 13 июля 2015, 15:36

      Вальдес может ,Он является один из лучших вратарей 21 века ,Может и тупил маленько ,может где то его финты были не к месту ,Но Вратарь он неплохой,Хотя травма и сезон без практики !Эххх Щанс будет,а вот уцепится ли он за него?

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      Рейтинг: +12

      Bogdi92 13 июля 2015, 14:34

      А с чего это МЮ входит в двойку-тройку лучших команд мира? Они в двойку-тройку лучших команд АПЛ не вошли.

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      Рейтинг: +13

      Manchester2015 > Bogdi92 13 июля 2015, 21:35

      ух какой ты остряк))

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      Рейтинг: +12

      Bogdi92 > Manchester2015 14 июля 2015, 08:14

      А это не шутка. На данный момент МЮ правда не входит в 2-3 лучших команды мира.

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 13 июля 2015, 12:47

      Пусть попробует

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      Рейтинг: +410

      nnbb199O 13 июля 2015, 11:54

      Ахаха ))) жалко мю.

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      Рейтинг: +72

      Barca09-09 13 июля 2015, 11:50

      Не плохо

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      Рейтинг: +196

      Forint 13 июля 2015, 11:30

      вальдес = пепе рейна = альмунья = муслера = уго льорис

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      Рейтинг: +151

      London-Is-Blue > Forint 13 июля 2015, 12:51

      Вальдес=Пепе рейна=Альмуния

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      Рейтинг: +196

      Forint 13 июля 2015, 11:27

      он подумал, хорошо там где меня нет, и совершил главную ошибку в своей карьере. целый сезон без игровой практики и он хочет бороться за место в составе..

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