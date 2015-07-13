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    Чугайнов: "Замены Витселю нет"

    Бывший капитан "Локомотива" Игорь Чугайнов поделился мыслями о роли бельгийского полузащитника Акселя Витселя в "Зените":

    "Он связующее звено между обороной и атакой. Юсупов до его уровня не дотягивает. Хави Гарсия – типичный разрушитель. Файзулин с Шатовым, наоборот, больше нацелены на созидание. Так что замены Витселю нет. Но если футболист твердо настроен уйти, удерживать его не имеет смысла.

    Витсель заиграет где угодно. В отличие от Думбия, который попал явно не в свой чемпионат", - цитирует слова Чугайнова "Спорт-Экспресс".
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.07.2015 09:19
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +122

      ULTRASteam 15 июля 2015, 03:38

      Аксель лучший на своей позиции во всем чемпе это даже бубнов сказал)!

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 13 июля 2015, 22:37

      Пусть шапку снимет...

      0
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      Рейтинг: +136

      Old Republic 13 июля 2015, 13:10

      Только для убогого боашевского футбола "перекат-пас халку-падение/удар мимо".витсель делает примерно 1 обостряющу передачу за несколько игр.А раньше был Широков,который по нескольку таких передач за тайм делал.Как это влияет на зрелищность игры,думаю,всем понятно.

      1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 13 июля 2015, 12:46

      Таких за €40 млн. – пруд пруди!

      2
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 13 июля 2015, 11:38

      Витсель и Думбия играют на разных позициях!

      1
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      Рейтинг: +60

      Hesus_4erez_us > cska plus 13 июля 2015, 12:28

      Спасибо, кэп!

      2
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      Рейтинг: +4077

      морозз 13 июля 2015, 11:25

      Очень жаль если уйдёт...нужен Зениту как никто!

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      Рейтинг: +593

      112910415 13 июля 2015, 11:08

      велика Россия, а выпускать некого...

      2
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      Рейтинг: +1316

      Медный купоpос 13 июля 2015, 11:07

      "Юсупов не дотягивает....тот не дотягивает...этот не дотягивает" ))) ДО ЧЕГО "не дотягивают-то??! До лимита 6+5?? Да ещё пол-сезончика - и они "перетягивать" будут! Что - лучше есть "доморощенные"?? В студию их тогда!

      1
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      Рейтинг: +147

      Moskwich 13 июля 2015, 11:04

      Удачи Акселю где бы он ни играл и спасибо за время, проведённое в Зените.

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      Рейтинг: +234

      CL2014 13 июля 2015, 10:43

      он прав. Футболист талантив и его желание переехать в Европу понятное - хочет прогрессировать в отличии от кокоринов и прочих... Удачи ему в карьере!

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