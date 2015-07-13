Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Представители "Бешикташа" провели переговоры с Джуджаком

    Представители "Бешикташа" 12 июля в Будапеште встретились с игроком московского "Динамо" Балажом Джуджаком и провели переговоры на тему перехода венгра в их команду. По сведениям источника, сделка близка к завершению.
    Ранее агент футболиста признался, что Джуджак хочет перейти в "Бешикташ". Контракт 28-летнего футболиста с "Динамо" истекает в декабре 2015 года, поэтому московичи могут согласиться продать его летом по заниженной цене.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.07.2015 08:48
    Рекомендуем
    Комментарии37
    ...
    • ...
      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 17 июля 2015, 09:47

      Пока не договорились...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 13 июля 2015, 22:31

      Пусть продают, он давно хочет уйти...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      alboro 13 июля 2015, 19:45

      турки развернулись

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Timur1991 13 июля 2015, 19:15

      Турция рулит Украина Азербайджан Грузия Турция лучшие

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      alboro 13 июля 2015, 15:38

      Турки однако

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +449

      Сенситив 13 июля 2015, 14:09

      ...московичи могут согласиться...

      и Андрюхе не дают покоя лавры Юрки Зотова...))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      cska plus 13 июля 2015, 12:01

      неужели в Бешикташе лучше чем в Динамо?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3416

      FRZZ > cska plus 13 июля 2015, 16:17

      Бешикташ однозначно лучше и сильнее чем Динамо.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 > FRZZ 13 июля 2015, 18:52

      Не согласен, Динамо весьма недурно выступило в прошлом сезоне в Европе, в отличие от Бешикташа, которые провалились в матчах против Брюгге!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3416

      FRZZ > Павлюченко 13 15 июля 2015, 11:24

      За то Бешикташ прошел Ливерпуль.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1111

      Борисыч1 13 июля 2015, 11:46

      Вся инфа с подачи "со ссылкой на сайт известного журналиста со ссылкой на сайт известного журналиста Джанлуки Ди Марцио".
      Интересно, откуда ОН знает, когда никто не знает?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 13 июля 2015, 11:27

      Турция хорошо тарится.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 13 июля 2015, 11:05

      чему быть, тому не миновать

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11