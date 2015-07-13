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    КПР заработает на трансфере Стерлинга

    В случае перехода Рахима Стерлинга из "Ливерпуля" в "Манчестер Сити" казна КПР пополнится почти на 10 млн фунтов. Команде из Лондона причитается 20 процентов от суммы трансфера футболиста.

    Стерлинг большую часть своей молодежной карьеры провел в КПР, откуда в 2010 году в возрасте 15 лет перебрался в "Ливерпуль". Так что "КПР" причитается 9,8 млн фунтов от общих 49, которые "горожане" выплатят "Ливерпулю".

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    Источник: Daily Mail

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    13.07.2015 08:37
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +283

      nahan 13 июля 2015, 22:25

      Правильно. Пусть берут свою долю из мешка.

      0
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      Рейтинг: +156

      ст_прапорщик 13 июля 2015, 16:27

      Неслабо рейнджерам перепало

      1
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      Рейтинг: +53

      ceret 13 июля 2015, 12:49

      «Куинз Парк Рейнджерс» заработают 9,8 миллиона фунтов в результате перехода полузащитника «Ливерпуля» Рахима Стерлинга в «Манчестер Сити».

      По данным Sky Sports, лондонскому клубу полагается 20% от суммы продажи 20-летнего игрока в другой клуб – такое условие было прописано в сделке в 2010 году, когда «Ливерпуль» приобрел Стерлинга у «КПР» за 500 тысяч фунтов.

      Напомним, «Ливерпуль» согласился продать хавбека в «Манчестер Сити» за 49 миллионов. Таким образом, «КПР» получат бонус в 9,8 миллиона фунтов.

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      Рейтинг: +180

      АрсенБурбулятр 13 июля 2015, 11:43

      так вот почему Ливерпуль так упирался. а ведь на соккере об этом раньше не писали. 20% сумма немалая.

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      Рейтинг: +1678

      cska plus 13 июля 2015, 11:43

      мне бы такой заработок, не хило!

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      Рейтинг: +200

      dzvinka 13 июля 2015, 10:43

      и Ливерпуль норм деньги взял и КПР подзаработал, скажем все дружно мешку спасибо за такую переплату!

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      Рейтинг: +662

      Triem 13 июля 2015, 10:22

      Очень неплохо!

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      Рейтинг: +1707

      kkomov 13 июля 2015, 10:20

      круто!
      молодцы за такое составление контракта.

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      Рейтинг: +264

      Planet Georgia 13 июля 2015, 09:50

      Стерлинг скорее всего покинет Ливер,если конечно же не угомонится...

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 13 июля 2015, 09:01

      Неплохо!

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