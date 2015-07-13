Госпитализованы три болельщика, покупавшие билеты на матч за Суперкубок УЕФА

Обязательно будем посмотреть.
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Обязательно будем посмотреть.
У нас таких цен нет. Были бы тоже наверно столкновения бы произошли.
Барсэлона - Сэвилья - вах-вах-вах !!!
7 и 14 евро - вполне годный прайс!
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А можно ссылку где из ВК и ОК еще можно удалиться?
Уважаемая собеседница, к сожалению, Соккер за ссылки автоматически банит.
Попробуйте воспользоваться Гууглом, мне более опытные мужчины рассказывали, что это иногда помогает.
Вам повезло что у вас были более опытные мужчины.
Простите, а вы способны различать слова "были" и "рассказывали"?
Полистайте словарик, это ведь совершенно разные глаголы.
Ну вот не расставила знаки препинания и все теперь я плохая.Ну ну учитель я русского языка и литературы.
Вам повезло что у вас были..."в собеседниках",более опытные мужчины..."которые рассказывали"
Уверен, что и в Вашей жизни встречались хорошие и добрые люди. Это чувствуется по Вашему особому стилю, по Вашей обходительности и способностям вести интересные беседы.
Заголовок оформлен так, что кажется они употребили эти билеы, а они окзались не свежими.
цены человеческие на хорошее команды
Я раз хотел на Зенит сходить , глянул цены и мне резко перехотелось идти.
У моего приятеля из Лукойла оставались шесть лишних билетов на Финал ЛЧ в Москве, когда Челси продул Манчестеру.
Он эти шесть билетов скинул по 1800 долларов, при том что мог и по две штуки, но нужно было ждать.
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Ничего хорошего на свете дешёвым не бывает.
На открытие новой сцены в Мариинке билеты стоили целое состояние, да и в Большой после ремонта билеты не по рублю стоили.
Дикие люди.
Поддержат тренеришку!