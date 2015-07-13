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    Госпитализованы три болельщика, покупавшие билеты на матч за Суперкубок УЕФА

    После стычек с полицией у касс стадиона имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси, где проходила продажа билетов на матч за Суперкубок УЕФА между "Барселоной" и "Севильей", было госпитализировано три человека, десяткам потребовалась медицинская помощь.

    Большое количество любителей футбола выстроились в очередь в кассы в воскресенье. Несколько сотен болельщиков пытались прорвать полицейское оцепление, в результате чего пришлось вмешаться спецназу, применившему дубинки. Состояние пострадавших не уточняется, некоторым оказывали медицинскую помощь на месте.
    В продажу поступили 22 тысячи билетов по ценам 7, 14 и 30 евро. Сайт УЕФА сообщает, что все билеты на матч, который состоится 11 августа, распроданы.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: Р-Спорт

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    13.07.2015 08:09
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    Комментарии51
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    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 13 июля 2015, 22:17

      Обязательно будем посмотреть.

      0
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 13 июля 2015, 20:59

      У нас таких цен нет. Были бы тоже наверно столкновения бы произошли.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +48

      Барри 13 июля 2015, 20:13

      Барсэлона - Сэвилья - вах-вах-вах !!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +400

      post-navigator 13 июля 2015, 18:39

      7 и 14 евро - вполне годный прайс!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 13 июля 2015, 16:31

      Услугами Фейсбукпока.рф со старта проекта воспользовались 5 тыс. человек
      Сайт Фейсбукпока.рф предназначен для пользователей, которые не разделяют подхода администрации Facebook к проверке публикуемого контента и в этой связи готовы в знак протеста прекратить пользование социальной сетью.

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      Рейтинг: +146

      Баба Яга против > ФК Зенит всея Руси 13 июля 2015, 16:44

      А можно ссылку где из ВК и ОК еще можно удалиться?

      0
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > Баба Яга против 13 июля 2015, 17:02

      Уважаемая собеседница, к сожалению, Соккер за ссылки автоматически банит.

      Попробуйте воспользоваться Гууглом, мне более опытные мужчины рассказывали, что это иногда помогает.

      0
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      Рейтинг: +146

      Баба Яга против > ФК Зенит всея Руси 13 июля 2015, 17:21

      Вам повезло что у вас были более опытные мужчины.

      0
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > Баба Яга против 13 июля 2015, 17:29


      Простите, а вы способны различать слова "были" и "рассказывали"?

      Полистайте словарик, это ведь совершенно разные глаголы.

      0
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      Рейтинг: +146

      Баба Яга против > ФК Зенит всея Руси 13 июля 2015, 18:01

      Ну вот не расставила знаки препинания и все теперь я плохая.Ну ну учитель я русского языка и литературы.
      Вам повезло что у вас были..."в собеседниках",более опытные мужчины..."которые рассказывали"

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > Баба Яга против 13 июля 2015, 18:10

      Уверен, что и в Вашей жизни встречались хорошие и добрые люди. Это чувствуется по Вашему особому стилю, по Вашей обходительности и способностям вести интересные беседы.

      2
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      Рейтинг: +31

      klichik 13 июля 2015, 13:40

      Заголовок оформлен так, что кажется они употребили эти билеы, а они окзались не свежими.

      4
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      Рейтинг: +1055

      3ton 13 июля 2015, 13:36

      цены человеческие на хорошее команды

      Я раз хотел на Зенит сходить , глянул цены и мне резко перехотелось идти.

      4
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 13 июля 2015, 13:24

      У моего приятеля из Лукойла оставались шесть лишних билетов на Финал ЛЧ в Москве, когда Челси продул Манчестеру.

      Он эти шесть билетов скинул по 1800 долларов, при том что мог и по две штуки, но нужно было ждать.

      -

      Ничего хорошего на свете дешёвым не бывает.

      На открытие новой сцены в Мариинке билеты стоили целое состояние, да и в Большой после ремонта билеты не по рублю стоили.

      1
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 13 июля 2015, 13:15

      Дикие люди.

      0
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      Рейтинг: +208

      Хосеп Гварделидзе 13 июля 2015, 12:38

      Поддержат тренеришку!

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