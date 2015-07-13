Виллаш-Боаш о лимите на легионеров: "Не понимаю, как РФС принимает такие решения"

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Андре Виллаш-Боаш после победного для его команды матча за Суперкубок России с "Локомотивом" поделился впечатлениями от игры и рассказал о своем отношении к лимиту на легионеров:





"Не знаю, как думаете вы, но на мой взгляд такой лимит – это конец развитию российских футболистов. Когда вы не можете выставить сильнейший состав из-за каких-то ограничений и рекомендаций, вы убиваете соревновательность, убиваете конкуренцию, это конец футбола в России. Не понимаю, как РФС принимает такие решения, это худший вариант, какой только возможен. Такой лимит убивает конкуренцию в российском футболе.

Я даже не хочу дожидаться самого решения, потому что понимаю, что за него проголосуют. На мой взгляд это худшая услуга для российского футбола. Когда нельзя выставить лучший состав, другие игроки становятся ленивыми, они не работают так, как прежде, они не бьются за место в составе, им больше не нужно выигрывать конкуренцию.