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    Виллаш-Боаш о лимите на легионеров: "Не понимаю, как РФС принимает такие решения"

    Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Андре Виллаш-Боаш после победного для его команды матча за Суперкубок России с "Локомотивом" поделился впечатлениями от игры и рассказал о своем отношении к лимиту на легионеров:

    "Не знаю, как думаете вы, но на мой взгляд такой лимит – это конец развитию российских футболистов. Когда вы не можете выставить сильнейший состав из-за каких-то ограничений и рекомендаций, вы убиваете соревновательность, убиваете конкуренцию, это конец футбола в России. Не понимаю, как РФС принимает такие решения, это худший вариант, какой только возможен. Такой лимит убивает конкуренцию в российском футболе.
    Я даже не хочу дожидаться самого решения, потому что понимаю, что за него проголосуют. На мой взгляд это худшая услуга для российского футбола. Когда нельзя выставить лучший состав, другие игроки становятся ленивыми, они не работают так, как прежде, они не бьются за место в составе, им больше не нужно выигрывать конкуренцию.
    Не знаю, сколько времени будет действовать это правило. Может, его скоро отменят. Очень на это надеюсь, на то, что разум возобладает, но для меня этот лимит – сильнейшее разочарование. Понимаете, мы могли построить очень сильную, конкурентоспособную команду для успешного выступления в Лиге чемпионов, но из-за такого лимита у нас не получится построить ее как раз в тот год, когда «Зенит» впервые оказывается в первой корзине при жеребьевке Лиги чемпионов. Россия будет терять позиции в таблице коэффициентов УЕФА, Россия будет выставлять меньше команд в еврокубках, и у тех, кто мог бы сюда приехать, будет еще меньше интереса играть в России. Тогда вы превратитесь в закрытую, изолированную от остального мира сеть.

    И еще одна вещь: молодые талантливые российские игроки хотят играть плечом к плечу с лучшими. Если бы приняли схему «10+15», мы могли бы сделать из «Зенита» более сильную команду в этом году. Сами российские футболисты хотят видеть лучших, сравнивать себя с лучшими. Нельзя развиваться, когда невозможно выставить сильнейший состав",- сказал Виллаш-Боаш.

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    Источник: «Советский спорт»

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    13.07.2015 07:40
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    Комментарии151
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      Рейтинг: +428

      mikatv 15 июля 2015, 02:27

      Они там в РФС и правда законченные.... Как можно за три дня до чемпионата менять формулу. То есть вся предсезонка пошла прахом. Все что наигрывали теперь в топку... Ну...удаки!

      0
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      Рейтинг: +11222

      alp 14 июля 2015, 08:50

      Сгноить Кержа, продать Рондона, и на их место поставить Дзюбу. Немыслимый ход, чтобы запутать всех! бауш вредитель!

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 13 июля 2015, 22:12

      Даже дилетанту понятно...

      0
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      Рейтинг: +736

      Великий ЦСКА Москва 13 июля 2015, 21:52

      Миллер подложил свинью Боашу.

      2
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      Рейтинг: +67

      SpM_ 13 июля 2015, 21:32

      а ведь он прав.
      А те ид... , которые принимали этот закон наверное,
      забыли, что сборная СССР, которая чего-то добивалась, в составе, которых были украинцы, белорусы, армяне, грузины и.д.т.
      Прав Боаш, теперь будем изолироавны

      2
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      Рейтинг: +21

      СбС 13 июля 2015, 21:30

      Боаш, пошел на...

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      Рейтинг: +226

      salaga 13 июля 2015, 20:46

      Так не пора ли тебе вслед за Черчесовым? Тот тоже с руководством не согласен был.

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      Рейтинг: +168

      andrefino13 13 июля 2015, 17:49

      Миллеру видимо не правильно перевели,пожелания тренера Зенита.

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      Рейтинг: +365

      n272nm 13 июля 2015, 16:48

      Все правильно говорит. Лимит задумывался для одного результата, а привел к совершенно противоположному. Наши посконные, родные футболисты ни какого прогресса не показали. Они просто знают, что им гарантированно место в составе из-за паспорта. Типа, спасибо лимиту и все свободным. ЗП капает, попу рвать не надо, жизнь удалась. Именно поэтому мы и наблюдаем УГ под названием "сборная России по футболу". Сейчас уйдут старики и мы останемся с голой.... воспитанниками лимита. С питомцами, мля. Смеетесь над Кержаковым?! Иронизируете над Игнашевичем?! Аршавин уже не тот?! Березуцкие надоели?! Ничего... Кокорин со товарищи заставит вас прослезиться. Замучаетесь плеваться.

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      Рейтинг: +226

      salaga > n272nm 13 июля 2015, 20:56

      Ещё Бисмарк сказал, что русские сильны мизерностью своих потребностей, нуждой и лишениями их не победить. Добавлю, что и работать много для увеличения этих самых потребностей по этой же причине они не станут. Зарплаты таковы, что им на скамейке даже лучше. Заставить их работать может только кнут, или снижение зарплаты до уровня ниже мизерной терпимости с системой стимулирования её роста исключительно за счёт роста трудового вклада. Впрочем, это справедливо ко всем россиянам, хоть и многократно менее, чем к футболистам.

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      Рейтинг: +141

      вавос 13 июля 2015, 15:38

      Правильно всё говорит.По всему миру уже давно нет лимита,одни мы как первобытные люди всё держимся за него.А с ужесточением лимита будет ещё хуже вот увидите.

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