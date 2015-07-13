Виллаш-Боаш о лимите на легионеров: "Не понимаю, как РФС принимает такие решения"

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Андре Виллаш-Боаш после победного для его команды матча за Суперкубок России с "Локомотивом" поделился впечатлениями от игры и рассказал о своем отношении к лимиту на легионеров:
"Не знаю, как думаете вы, но на мой взгляд такой лимит – это конец развитию российских футболистов. Когда вы не можете выставить сильнейший состав из-за каких-то ограничений и рекомендаций, вы убиваете соревновательность, убиваете конкуренцию, это конец футбола в России. Не понимаю, как РФС принимает такие решения, это худший вариант, какой только возможен. Такой лимит убивает конкуренцию в российском футболе.
Я даже не хочу дожидаться самого решения, потому что понимаю, что за него проголосуют. На мой взгляд это худшая услуга для российского футбола. Когда нельзя выставить лучший состав, другие игроки становятся ленивыми, они не работают так, как прежде, они не бьются за место в составе, им больше не нужно выигрывать конкуренцию.
Не знаю, сколько времени будет действовать это правило. Может, его скоро отменят. Очень на это надеюсь, на то, что разум возобладает, но для меня этот лимит – сильнейшее разочарование. Понимаете, мы могли построить очень сильную, конкурентоспособную команду для успешного выступления в Лиге чемпионов, но из-за такого лимита у нас не получится построить ее как раз в тот год, когда «Зенит» впервые оказывается в первой корзине при жеребьевке Лиги чемпионов. Россия будет терять позиции в таблице коэффициентов УЕФА, Россия будет выставлять меньше команд в еврокубках, и у тех, кто мог бы сюда приехать, будет еще меньше интереса играть в России. Тогда вы превратитесь в закрытую, изолированную от остального мира сеть.
И еще одна вещь: молодые талантливые российские игроки хотят играть плечом к плечу с лучшими. Если бы приняли схему «10+15», мы могли бы сделать из «Зенита» более сильную команду в этом году. Сами российские футболисты хотят видеть лучших, сравнивать себя с лучшими. Нельзя развиваться, когда невозможно выставить сильнейший состав",- сказал Виллаш-Боаш.
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