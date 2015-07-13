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    Варгас близок к переходу в "Аль-Айн"

    Нападающий "Наполи" Эдуардо Варгас, проведший прошлый сезон на правах аренды в "КПР" продолжит карьеру в клубе из ОАЭ "Аль-Айн". Арабский клуб согласился выкупить права на 25-летнего игрока сборной Чили за 11 млн евро, а зарплата Варгаса составит 3,5 млн евро в год.

    Напомним, на недавнем Кубке Америки Варгас с 4 голами стал лучшим бомбардиром вместе с перуанцем Паоло Герреро. Ранее сообщалось, что арендовать Варгаса намерен ЦСКА, а «Наполи» устраивала только продажа, но тренер армейцев Леонид Слуцкий опроверг эту информацию.
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    Источник: Football Italia

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    13.07.2015 07:22
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +283

      nahan 13 июля 2015, 22:10

      Куда он молодой спешит-то?..

      0
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      Рейтинг: +186

      Juventus21 13 июля 2015, 12:24

      Умело Наполи смогли сбагрить Варгаса, а на вырученные деньги купят защитника.

      1
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      Рейтинг: +55

      Graceful 13 июля 2015, 10:25

      Очень надеюсь на переход в Арсенал...

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 13 июля 2015, 09:18

      Погнался за деньгами. Рановато вроде

      2
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      Рейтинг: +254

      MagistrMagii 13 июля 2015, 08:11

      армейцы не могут и и не будут ему столько платить, так что пускай. Наш клуб не зенит, на ветер бабло не швыряет.

      0
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      Рейтинг: +45

      Limp Bizkit > MagistrMagii 13 июля 2015, 10:06

      на ветер бабло не швыряет_швыряет в разные кабинеты?!

      0
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      Рейтинг: +148

      Miha 13 июля 2015, 07:54

      Такого игрока упускаем... Очень жаль. За 11 мультов очень хорошее усиление.

      3
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