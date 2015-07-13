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    Капелло до 13 июля не комментирует информацию о разрыве контракта с РФС

    Пьерфилиппо Капелло, сын и агент главного тренера сборной России Фабио Капелло, до 13 июля отказался комментировать информацию о расторжении контракта своего отца с РФС. Капелло возглавил сборную России в 2012 году, а в январе 2014 соглашение с итальянским тренером было продлено еще на четыре года.

    Ранее футбольный комментатор Нобель Арустамян сообщил, что РФС и Капелло пришли к соглашению по расторжению контракта.

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    Источник: ТАСС

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    13.07.2015 07:08
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    Комментарии13
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    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 13 июля 2015, 22:07

      Всю правду все равно не узнаем, а гнать его нужно быстрее...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 13 июля 2015, 20:17

      Радостная новость

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 13 июля 2015, 18:21

      Новость 13 опубликовали:)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +296

      Raulya 13 июля 2015, 13:46

      Уже 13 можно коментировать...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +43

      bertoshas 13 июля 2015, 11:50

      Темное дело!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 13 июля 2015, 10:20

      Да ему уже пофиг!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +157

      bestolochch 13 июля 2015, 10:15

      Суеверия?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +492

      забайкальский армеец 13 июля 2015, 09:35

      Обидно,что итальяшка на корню удушил Российскую сборную,ни игры ни движения,одни потуги.

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      Рейтинг: +3081

      drug01 13 июля 2015, 09:29

      Видно стыдно стало?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +179

      fr3nd 13 июля 2015, 09:15

      чо ж не уборщица об этом сказала

      0
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