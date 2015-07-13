Мать Касильяса извинилась за высказывания в адрес "Порту"

Родительский день продлили...
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Родительский день продлили...
Ладно хоть хватило совести извиниться.)
Да не за что извиняться!Так оно и есть!Величайший вратарь в Истории Футбола!И Порту!Безумие полнейшее!
Баба есть баба, за базарамана не атфичаетамана
теперь очередь бабушки
снова редактор не особо грамотный.
Что-то часто стали выступать мамы-папы игроков. У их великовозрастных сынков что,мозги отшибло от игры головой и пострадали речевые центры?
Высказывание заведомо бредовое. "Порту" по факту в восьмерке сильнейших клубов Европы и в Примере были бы в зоне ЛЧ.
Президент ассоциации ценностей «мадридизма»: Перес пожирает символы «Реала»
Президент ассоциации ценностей «мадридизма» Карлос Мендоса подверг резкой критике президента «Реала» Флорентино Переса. Последнего он обвинил в организации кампании против бывшего голкипера команды Икера Касильяса с целью вытравить его из клуба.
«Были инструкции, исходящие из клуба и направленные на то, чтобы использовать социальные сети и определённую часть болельщиков для освистывания Касильяса. Сатурн пожирал своих детей, а Флорентино – символы «Реала», — цитирует Мендосу El Confidencial.
Вот так и бывает! Не смогла просто сдержать свои эмоции и осознать, что Икер все таки покидает свой родной клуб.