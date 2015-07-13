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    Мать Касильяса извинилась за высказывания в адрес "Порту"

    Мать голкипера "Порту" Икера Касильяса Мари Кармен Фернандес принесла извинения за свои слова в адрес португальского клуба, куда перешел ее сын из мадридского "Реала", когда сравнила его с командой третьего испанского дивизиона.
    "Я была не права. Хочу поблагодарить "Порту" за подписание контракта с моим сыном. Надеюсь, их совместная работа поможет клубу добиться успеха.Приношу тысячу извинений. Надеюсь, мой сын преуспеет в "Порту" так же, как в "Реале"", – приводит слова Мари Кармен Cadena COPE.

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    Источник: Cadena Cope

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    13.07.2015 06:28
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    Комментарии47
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      Рейтинг: +283

      nahan 13 июля 2015, 22:01

      Родительский день продлили...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +421

      Сливки общества 13 июля 2015, 13:58

      Ладно хоть хватило совести извиниться.)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77

      bezymec 13 июля 2015, 13:34

      Да не за что извиняться!Так оно и есть!Величайший вратарь в Истории Футбола!И Порту!Безумие полнейшее!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +115

      Baisangur95reg > bezymec 14 июля 2015, 07:07

      Безумие это то что твой Любимый коллектив Барышней выкинуло его !А Порту не плохой Клуб !Ну до них вам расти и расти в плане Мужской Игры!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +114

      Спартач из Питера 13 июля 2015, 12:54

      Баба есть баба, за базарамана не атфичаетамана

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +53

      ceret 13 июля 2015, 12:33

      теперь очередь бабушки

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +44

      banksy_ 13 июля 2015, 12:01

      снова редактор не особо грамотный.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1892

      multiscan 13 июля 2015, 12:01

      Что-то часто стали выступать мамы-папы игроков. У их великовозрастных сынков что,мозги отшибло от игры головой и пострадали речевые центры?

      1
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      Рейтинг: +263

      barcelonistas 13 июля 2015, 11:42

      Высказывание заведомо бредовое. "Порту" по факту в восьмерке сильнейших клубов Европы и в Примере были бы в зоне ЛЧ.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +179

      Суmраk 05 13 июля 2015, 11:18

      Президент ассоциации ценностей «мадридизма»: Перес пожирает символы «Реала»

      Президент ассоциации ценностей «мадридизма» Карлос Мендоса подверг резкой критике президента «Реала» Флорентино Переса. Последнего он обвинил в организации кампании против бывшего голкипера команды Икера Касильяса с целью вытравить его из клуба.

      «Были инструкции, исходящие из клуба и направленные на то, чтобы использовать социальные сети и определённую часть болельщиков для освистывания Касильяса. Сатурн пожирал своих детей, а Флорентино – символы «Реала», — цитирует Мендосу El Confidencial.

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 13 июля 2015, 10:58

      Вот так и бывает! Не смогла просто сдержать свои эмоции и осознать, что Икер все таки покидает свой родной клуб.

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