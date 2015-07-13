Мать Касильяса извинилась за высказывания в адрес "Порту"

Мать голкипера "Порту" Икера Касильяса Мари Кармен Фернандес принесла извинения за свои слова в адрес португальского клуба, куда перешел ее сын из мадридского "Реала", когда сравнила его с командой третьего испанского дивизиона.





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"Я была не права. Хочу поблагодарить "Порту" за подписание контракта с моим сыном. Надеюсь, их совместная работа поможет клубу добиться успеха.Приношу тысячу извинений. Надеюсь, мой сын преуспеет в "Порту" так же, как в "Реале"", – приводит слова Мари Кармен Cadena COPE.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru . В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.



