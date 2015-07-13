"Бавария" заняла последнее место в Telekom Cup

Перед стартом нового сезона в Германии прошел традиционный турнир Telekom Cup, в котором принимали участие четыре команды. Матчи состояли из одного тайма продолжительностью 45 минут.
В первом полуфинале "Гамбург" и менхенгладбахская "Боруссия" голов не забили, а в серии пенальти со счетом 5:4 победил "Гамбург". Во втором полуфинале встречались "Бавария" и "Аугсбург". Мюнхенцы уверенно начали игру, и уже на 7-й минуте Тиаго Алькантара вывел "Баварию" вперед, замкнув прострел вышедшего в старте Дугласа Косты. Но удержать преимущество команда Пепа Гвардиолы не сумела, точные удары Эссвайна и Хон Чжин Хо принесли победу "Аугсбургу".
В матче за третье место "Бавария" и "Боруссия" голов не забили, а пенальти лучше пробили футболисты из Менхенгладбаха. Победителем турнира стал "Гамбург" обыгравший в финале "Аугсбург" со счетом 2:1.
Чемпионат Германии стартует 14 августа, в первом матче "Бавария" на своем поле сыграет с "Гамбургом".
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