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    "Бавария" заняла последнее место в Telekom Cup

    Перед стартом нового сезона в Германии прошел традиционный турнир Telekom Cup, в котором принимали участие четыре команды. Матчи состояли из одного тайма продолжительностью 45 минут.
    В первом полуфинале "Гамбург" и менхенгладбахская "Боруссия" голов не забили, а в серии пенальти со счетом 5:4 победил "Гамбург". Во втором полуфинале встречались "Бавария" и "Аугсбург". Мюнхенцы уверенно начали игру, и уже на 7-й минуте Тиаго Алькантара вывел "Баварию" вперед, замкнув прострел вышедшего в старте Дугласа Косты. Но удержать преимущество команда Пепа Гвардиолы не сумела, точные удары Эссвайна и Хон Чжин Хо принесли победу "Аугсбургу".

    В матче за третье место "Бавария" и "Боруссия" голов не забили, а пенальти лучше пробили футболисты из Менхенгладбаха. Победителем турнира стал "Гамбург" обыгравший в финале "Аугсбург" со счетом 2:1.

    Чемпионат Германии стартует 14 августа, в первом матче "Бавария" на своем поле сыграет с "Гамбургом".

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    Источник: Бомбардир.ру

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    13.07.2015 06:13
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    Комментарии87
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      Рейтинг: +283

      nahan 13 июля 2015, 21:57

      Бавария плавится...

      0
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      Рейтинг: +686

      старина 13 июля 2015, 21:27

      Ничо себе тут все перегрызлись изза товарищеского турнира

      0
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      Рейтинг: +229

      Олли Кан 13 июля 2015, 15:59

      бездарная игра при бездарном руководстве и при ограниченном тренере

      1
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      ...
      Рейтинг: +894

      Ахад > Олли Кан 13 июля 2015, 16:02

      ща ещё пару немцев продадим и заиграем...как барса в кризис..."лучшие" времена баварии впереди...я то думал румменигге человек...оказалось прихвостень

      3
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      ...
      Рейтинг: +229

      Олли Кан > Ахад 13 июля 2015, 16:15

      частое явление: великий футболист и уважаемый в клубе человек оказывается в итоге "злым гением" для родной команды на позиции менеджера/руководителя

      3
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      ...
      Рейтинг: +464

      Барсеножечница > Ахад 13 июля 2015, 16:32

      Если бы ты психисратор смотрел на мир не шоколадным глазом,и думал не одной овечей извилиной то давно бы просек что Баварку спасает только наличие лучшего тренера,иначе она бы с тем шлаком игрочишек что у нее есть давно бы оказалась в опе.В этом году потолок 5-6 место. И позор в Лч ждет.

      5
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      Рейтинг: +239

      Caesar555 > Барсеножечница 13 июля 2015, 18:36

      Иди на кухню тупица.

      5
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      Рейтинг: +180

      iM_DaRkSiDe 13 июля 2015, 15:58

      Э вы чо щенки совсем попутали чтоли малалетки, на кого тявкаете малалетки

      1
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      Рейтинг: +894

      Ахад > iM_DaRkSiDe 13 июля 2015, 16:00

      пи$dуй отселе сосунок:))

      4
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      Рейтинг: +239

      Caesar555 > iM_DaRkSiDe 13 июля 2015, 18:38

      Пошел на х.. щенок.

      2
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      Рейтинг: +271

      Пенальтозавр > iM_DaRkSiDe 13 июля 2015, 19:43

      Куй с*си, губой тряси.

      1
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      Рейтинг: +45

      Teenager 13 июля 2015, 14:24

      Надеюсь на игру Баварии это поражение никак не повлияет. И в первом туре думаю Бавария размажет Гамбург.

      3
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      ...
      Рейтинг: +471

      Bonnucci > Teenager 13 июля 2015, 15:52

      Не надейся!!! Какой еще размажет!!???

      1
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      Рейтинг: +894

      Ахад > Bonnucci 13 июля 2015, 15:59

      эй #уйкин...вали на бабскую ветку

      3
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      Рейтинг: +471

      Bonnucci > Ахад 13 июля 2015, 17:03

      Вроде я на фашисткой ветке!!! А ты че туи забыл? Вроде ты за реал тоже топишь!!! Ненавистник Барсы!

      0
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      Рейтинг: +421

      Сливки общества 13 июля 2015, 13:47

      При стандартах как всегда ложаем. Надо что-то с этим уже делать.

      0
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 13 июля 2015, 13:42

      провалим весь сезон и хосепу отправят в мс!

      2
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      Рейтинг: +45

      Teenager > Die Roten 13 июля 2015, 14:28

      че за пессимизм?

      0
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      Рейтинг: +664

      Die Roten > Teenager 13 июля 2015, 15:25

      ты ничего не понял.))это оптимизм!))надежда.

      3
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      Рейтинг: +421

      Сливки общества 13 июля 2015, 12:37

      Коста хорошо матч провел. Ульрайх прилично отстоял в воротах, хотя первый гол на его совести. Штарке ни одного мяча на пенальти не взял. Даже направление не угадал. Хотелось бы посмотреть на серии Свена. Но распределили места в воротах по-братски: первый матч - Ульрайх, второй - Том.)

      3
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      Рейтинг: +421

      Сливки общества 13 июля 2015, 12:33

      Кому этот турнир нужен? Бавария его всегда сливала. Выиграли первый раз при Гвардиоле. =) В 2012 перед треблом только 3 место заняли. Ерунда это всё! Гамбургу деньги нужнее.

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      Рейтинг: +121

      weinmar > Сливки общества 13 июля 2015, 13:32

      Привет! А где посмотреть можно? Желательно весь матч?

      1
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      ...
      Рейтинг: +421

      Сливки общества > weinmar 13 июля 2015, 13:42

      Привет! Есть сайты ran. de и livetv. sx. Там можно найти. А вообще легче в ВК порыть, если ты там есть.)

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      Рейтинг: +45

      Teenager > weinmar 13 июля 2015, 14:29

      погугли епт)

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      Рейтинг: +151

      311 13 июля 2015, 12:30

      Поздравляю Гамбург! Вы молодцы!)

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