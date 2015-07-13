Защитник "Лацио" Каванда перешел в "Трабзонспор"

Футболист итальянского "Лацио" Луис Педро Каванда пополнил стан турецкого "Трабзонспора". Контракт рассчитан на три года. За игрока было заплачено чуть меньше двух миллионов евро.



Каванда не был основным игроком "лациали": в прошлом сезоне "Серии А" бельгиец провел только 16 матчей.



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