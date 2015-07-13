Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Защитник "Лацио" Каванда перешел в "Трабзонспор"

    Футболист итальянского "Лацио" Луис Педро Каванда пополнил стан турецкого "Трабзонспора". Контракт рассчитан на три года. За игрока было заплачено чуть меньше двух миллионов евро.

    Каванда не был основным игроком "лациали": в прошлом сезоне "Серии А" бельгиец провел только 16 матчей.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.07.2015 01:48
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 13 июля 2015, 10:26

      Удачи ему в Турции

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      alboro 13 июля 2015, 07:36

      Браво турки

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +186

      Juventus21 13 июля 2015, 07:24

      Многих уже успели сбагрить, а на укреплять позиции похоже не собираются.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +256

      Arhive 13 июля 2015, 05:07

      чистка продолжается!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +142

      Супер Лелька 13 июля 2015, 02:00

      Шустрый техничный краек довольно приличного уровня. Мог бы еще самим пригодиться, но Пиоли, видно, посчитал по-другому. Удачи, нашему дредоносцу!

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +388

      Нохчи Чоь > Супер Лелька 13 июля 2015, 02:32

      Мне тоже кажется что он не помешал бы Лацио в новом сезоне. Плюс еще ЛЧ, для ротации можно было бы и оставить

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +30

      Turik_Milan > Супер Лелька 13 июля 2015, 02:35

      Редко увидишь болельщика из команды Серии А кроме интера милана юве)Удачи Лацио в новом сезоне!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +186

      Juventus21 > Turik_Milan 13 июля 2015, 07:23

      Видать ты недавно зареган. Болел Лацио здесь достаточно. Пару ребят знаю за Сампу топят. Скоро и болелы Болоньи подтянутся

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11