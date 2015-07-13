Защитник "Лацио" Каванда перешел в "Трабзонспор"

Удачи ему в Турции
Футболист итальянского "Лацио" Луис Педро Каванда пополнил стан турецкого "Трабзонспора". Контракт рассчитан на три года. За игрока было заплачено чуть меньше двух миллионов евро.
Каванда не был основным игроком "лациали": в прошлом сезоне "Серии А" бельгиец провел только 16 матчей.
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