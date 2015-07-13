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    Витиньо принес "Интернасьоналу" победу в рамках чемпионата Бразилии

    Принадлежащий московскому ЦСКА нападающий Витиньо накануне принес своей команде "Интернасьоналу", где находится в аренде, победу в матче 13-го тура бразильской "Серии А". Соперником коллектива из Порту-Аллегри был "Жоинвили", который проиграл со счетом 0:2. На 33-й минуте Витиньо отдал результативный пас, а в концовке первой половины реализовал пенальти.

    Бразилец вернется в Россию в январе 2016-го года.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    13.07.2015 01:42
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 14 июля 2015, 01:30

      куда смотрела хваленая скаутская группа цска?
      купили не пойми что

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 13 июля 2015, 21:39

      Заиграл Витек...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 13 июля 2015, 18:18

      Зимой вернется, главное, чтобы его ждали...

      0
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      Рейтинг: +326

      SHMEL 13 июля 2015, 14:55

      Вот если бы он в составе ЦСКА победные голы в каждом туре забивал,тогда цены бы ему не было.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 13 июля 2015, 13:29

      Пока Витиньо - это пляжный футбол. Он не видит поле, не видит партнёров и не читает игру. Он видит только себя и мяч, с которым умеет неплохо работать, но в матчах с серьёзными соперниками он - полный ноль с глазами навыкате... ("Как, мол, так, мяч отобрали...").
      Не думаю, что из него выйдет игрок большого футбола, хотя хотел бы ошибиться...

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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 13 июля 2015, 12:39

      ну ну

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      Рейтинг: +548

      Leha-ha50 13 июля 2015, 12:10

      Жоинвили??? Да им бы Дзюба по трешке в каждом тайме отгрузил!!! Эта Жо... идет на последнем месте в чемпионате. Так что Витюхе пахать еще и пахать!!!

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 13 июля 2015, 10:41

      Армейская школа, кули!

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      Рейтинг: +492

      забайкальский армеец 13 июля 2015, 09:36

      Витёк ещё вернётся и покажет на что он способен.

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      Рейтинг: +50

      kanuni 13 июля 2015, 09:21

      Жоинвили?Клуб из Грузии?

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