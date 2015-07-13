Витиньо принес "Интернасьоналу" победу в рамках чемпионата Бразилии

Принадлежащий московскому ЦСКА нападающий Витиньо накануне принес своей команде "Интернасьоналу", где находится в аренде, победу в матче 13-го тура бразильской "Серии А". Соперником коллектива из Порту-Аллегри был "Жоинвили", который проиграл со счетом 0:2. На 33-й минуте Витиньо отдал результативный пас, а в концовке первой половины реализовал пенальти.



Бразилец вернется в Россию в январе 2016-го года.



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