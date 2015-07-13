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    Блан: "Ибрагимович летом никуда не уйдет"

    Главный тренер французского ПСЖ Лоран Блан выразил уверенность, что нападающий команды Златан Ибрагимович не покинет команду в текущее трансферное окно.

    "У меня вообще не было сомнений, что Златан не покинет нас. Я не доверяю разговорам в СМИ. Швед будет с нами и в следующем сезоне", - сказал специалист.

    Итальянская пресса считает близким к завершению трансфер Ибрагимовича в "Милан".

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    Источник: Sportbox.ru

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    13.07.2015 01:27
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +283

      nahan 13 июля 2015, 21:36

      Блан последним узнает...

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 13 июля 2015, 10:33

      Ему видней

      0
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      Рейтинг: +187

      Майкл59ru 13 июля 2015, 06:29

      Ну вот,сорвался трансфер века(

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    • ...
      Рейтинг: +488

      Чакир - UTD 13 июля 2015, 02:25

      Он же почти перешёл в Милан, а тут...

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      Рейтинг: +16

      foi 13 июля 2015, 01:40

      молодец

      0
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