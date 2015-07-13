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    "Манчестер Юнайтед" предложил за Бэйла 140 млн евро

    Как сообщает источник, английский "Манчестер Юнайтед" некоторое время назад сделал предложение мадридскому "Реалу" о покупке валлийского игрока "сливочных" Гарета Бэйла. "Красные дьяволы" готовы заплатить за футболиста космические и вряд ли адекватные 140 миллионов евро. Вето на трансфер наложил лично главный тренер "Реала" Рафаэль Бенитес, которому нужен Бэйл.

    В прошлом сезоне Примеры британец провел 31 матч и 13 раз отличился.

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    Источник: ESPN

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    13.07.2015 01:17
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    Комментарии118
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      Рейтинг: +283

      nahan 13 июля 2015, 21:35

      Бенитес же ясно дал понять, что рассчитывает на валлийца.

      0
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      Рейтинг: +335

      Поц 13 июля 2015, 19:00

      Что за тормоза в этом Реале. За эти деньги можно троих не хуже Бейла купить.

      1
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      Рейтинг: +61

      diplomatik 13 июля 2015, 18:27

      Новость в разряде "Наркоманское СМИ". Уверен на 100%, что за такие деньги Бенитес бы не решал судьбу Бейла.

      4
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      Рейтинг: +226

      рус фан 13 июля 2015, 16:55

      Если бы МЮ предложил такие деньги за нашего бегунка, то уверен Перес уже подписывал бы акт приема денег и передачи Гарета.

      2
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      Рейтинг: +95

      Apxangel 13 июля 2015, 16:01

      Реал, соглашайся не задумываясь... Больше никто и никогда не даст за этого бегунка... а для мумушни самое то- главное бегает... А что толку 0- это мелочи...

      0
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      Рейтинг: +77

      bezymec 13 июля 2015, 16:01

      Такая Чушь!За его прошлый сезон и половину цены не дадут!Тупой британский играчишка,как и весь их футбол!

      0
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      Рейтинг: +182

      ИгУаИн001 > bezymec 13 июля 2015, 16:05

      а где спасибо за победные голы в 2 финалах?

      1
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      Рейтинг: +156

      2000mm 13 июля 2015, 15:25

      Какая ересь, о май гад!!!

      И, что самое интересное, что если я, или кто-нибудь другой, напишет тут:
      "За Ди Марию предлагают 100 миллионов и Кавани в придачу." - то это будет чушь несусветная, и народ будет глумиться надо мной в комментариях, как над лошком-дилетантом. И правильно сделает! А вот если я пишу ту же самую ересь, "сидя" в редакции соккера, то это уже "журналист"!

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      Рейтинг: +85

      Он-моя жизнь 13 июля 2015, 14:57

      "Он не стоит таких денег..." Хаха,не вам это решать, верно!? А так,надо отсюда валить.

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      Рейтинг: +115

      Baisangur95reg 13 июля 2015, 13:25

      140 млн !Если подумать то Бегуна надо вернут в АПЛ,но Этих денег он не стоит !Ван Гаал походу курит,То Меняет Диму на Кавани,то хочет купить Симулянта за такую сумму ! !Ломает Мю ВЕЛИКИЙ МЮ!!!

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      Рейтинг: +35

      kinderpingui 13 июля 2015, 12:48

      Если не утка, то реал просто обязан продать его сейчас. т.к. он изначально не стоит этих денег, а в последствии продадут его мил. за 15-25. Разница очевидна

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