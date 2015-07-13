"Манчестер Юнайтед" предложил за Бэйла 140 млн евро

Как сообщает источник, английский "Манчестер Юнайтед" некоторое время назад сделал предложение мадридскому "Реалу" о покупке валлийского игрока "сливочных" Гарета Бэйла. "Красные дьяволы" готовы заплатить за футболиста космические и вряд ли адекватные 140 миллионов евро. Вето на трансфер наложил лично главный тренер "Реала" Рафаэль Бенитес, которому нужен Бэйл.



В прошлом сезоне Примеры британец провел 31 матч и 13 раз отличился.



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