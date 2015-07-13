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    "Милан" присматривается к защитнику "Торино"

    Итальянский "Милан" проявляет интерес к центральному защитнику "Торино" Николе Максимовичу. Происходит это ввиду того, что миланцы не могут договориться с "Ромой" о переходе Алессио Романьоли. Римляне просят за игрока около 30-и миллионов евро - сумму, которую "росонерри" считают завышенной. Своего рода заменой оборонцу "волков" должен послужить Максимович, приобрести которого будет значительно легче.

    В минувшем розыгрыше "Серии А" балканец провел 27 матчей.

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    Источник: Football Italia

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    13.07.2015 01:08
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +19

      Mr_Arsenal 15 июля 2015, 18:14

      Романьоли примерно 20 млн евро стоит, ну ни как не больше 20 млн. евро

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 13 июля 2015, 11:31

      Много просят

      0
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      Рейтинг: +662

      Triem 13 июля 2015, 10:04

      Тоже вариант!

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 13 июля 2015, 07:55

      Удачи Милану!

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      Рейтинг: +186

      Juventus21 13 июля 2015, 07:30

      Зачем балканца приобретать, когда в Торино играет центрбек получше. Я говорю о Глике. Поляк в разы лучше

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      Рейтинг: +83

      DevilsMilan > Juventus21 13 июля 2015, 11:53

      согласен,Глик выдающийся сезон показал

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      Рейтинг: +154

      Ac Milan Champion 13 июля 2015, 01:34

      Хреного))

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      Рейтинг: +90

      JOZEPPO MILANSKY > Ac Milan Champion 13 июля 2015, 10:47

      Братан и дош язош г меттан в дилхьар ахь)

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      Рейтинг: +154

      Ac Milan Champion > JOZEPPO MILANSKY 13 июля 2015, 11:50

      Кхаьтта хьун са ваш баркал!

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      Рейтинг: +90

      JOZEPPO MILANSKY > Ac Milan Champion 13 июля 2015, 14:40

      Forza Milan )

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