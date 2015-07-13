"Милан" присматривается к защитнику "Торино"

Итальянский "Милан" проявляет интерес к центральному защитнику "Торино" Николе Максимовичу. Происходит это ввиду того, что миланцы не могут договориться с "Ромой" о переходе Алессио Романьоли. Римляне просят за игрока около 30-и миллионов евро - сумму, которую "росонерри" считают завышенной. Своего рода заменой оборонцу "волков" должен послужить Максимович, приобрести которого будет значительно легче.



В минувшем розыгрыше "Серии А" балканец провел 27 матчей.



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