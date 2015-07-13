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    Кришито: "Праздновать некогда"

    Защитник санкт-петербургского "Зенита" Доменико Кришито поделился своими комментариями после вчерашней победы команды в матче за Суперкубок России, где сине-бело-голубые в серии пенальти обыграли московский "Локомотив". Основное время завершилось со счетом 1:1.

    "Впечатления самые положительные. Мы счастливы. Пришлось провести на поле 120 минут, отдали все силы и победили. Но праздновать некогда - пора готовиться к первому матчу чемпионата против "Динамо". Это будет крайне важная игра. Задача на сезон у нас одна: побеждать. Верим, что Суперкубок не последний наш трофей в ближайший год", - сказал итальянец.

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    Источник: ФК «Зенит»

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    13.07.2015 00:41
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +247

      KLINSI 14 июля 2015, 19:02

      С такой игрой как с Локо много не напобеждаешь.

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 13 июля 2015, 21:30

      В Милан бы Кришито.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 13 июля 2015, 12:32

      Миммо здорово победный положил

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 13 июля 2015, 11:35

      Впереди – победа в ЛЧ

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 13 июля 2015, 05:40

      не, надо отпраздновать хорошенько!

      0
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      Рейтинг: +864

      diktor 13 июля 2015, 03:19

      Да и не чего по великому счету-понимаешь же что просто ПОВЕЗЛО в конце-а так вы были хуже.

      0
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      Рейтинг: +488

      Чакир - UTD 13 июля 2015, 02:27

      Кришито нету времени праздновать ему надо рано утром подрабатывать в троллейбусе.

      0
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 13 июля 2015, 01:16

      Спасибо тебе, Доменико, за чёткую работу и важнейший мяч.

      4
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      Рейтинг: +66

      footlover 13 июля 2015, 01:12

      Поздравляя с первым титулом, соглашусь с Доменико: впереди трудная защита чемпионства, которая в этом году будет особенно трудна.

      2
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 13 июля 2015, 00:45

      давайте там, не подводите нас - мы тут всю свору московскую и в хвост и в гриву - а вы на поле наши подвиги повторяйте!

      4
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