Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ван Перси: "У "Фенербахче" фантастические болельщики"

    Еще пока нападающий английского "Манчестер Юнайтед" Робин Ван Перси поделился своими ожиданиями от перехода в турецкий "Фенербахче", который, по всей видимости, состоится сегодня-завтра.

    "Очень рад быть в Стамбуле. Здесь буду играть перед фантастическими фанатами. Перед тем, как прилететь сюда, я поговорил с давним партнером по сборной Голландии Дирком Кейтом. Он сказал, что "Фенербахче" большой клуб. Я же буду делать все, чтобы радовать публику", - сказал Ван Перси.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.07.2015 00:30
    Рекомендуем
    Комментарии26
    ...
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 13 июля 2015, 21:27

      Семь раз отметил...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Timur1991 13 июля 2015, 19:18

      Хороший выбор

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 13 июля 2015, 11:37

      Ну–ну! А вообще, хорошо, что свалил из МЮ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      Mr_Tim 13 июля 2015, 10:48

      Успехов Перси! спасибо за Юбилейное Чемпионства!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +507

      Пичушкин 13 июля 2015, 08:02

      С такими болельщиками надо поаккуратней.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +870

      jet_set 13 июля 2015, 07:56

      Жалко что Перси уходит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Kijimoshi 13 июля 2015, 06:38

      Жаааль РВП

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +921

      alessios1990 13 июля 2015, 06:17

      В Турции болеют что надо! Однако зачастую болельщики переходят рамки дозволенного и превращаются в ультрас)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 13 июля 2015, 05:38

      есть и плюсы, конечно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 13 июля 2015, 05:03

      Могут и огреть болелы

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11