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    "Зенит" не получал предложений по Витселю

    Президент санкт-петербургского "Зенита" Александр Дюков заверил, что вопрос о продаже полузащитника команды Акселя Витселя не стоит.

    "У нас с бельгийцем контракт, мы заинтересованы, чтобы он продолжил играть в Санкт-Петербурге. Скажу больше: мы хотели бы соглашение пролонгировать. Предложений от других клубов по этому игроку мы не получали и, соответственно, никаких переговоров не ведем", - сказал функционер.

    Зарубежные СМИ активно сватают Витселя в "Милан".

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    Источник: Р-Спорт

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    13.07.2015 00:07
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +247

      KLINSI 14 июля 2015, 18:52

      Очередная 358 продажа отменяется).

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +283

      nahan 13 июля 2015, 21:20

      Постричь его нужно для начала...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 13 июля 2015, 16:43

      Мало, кому нужен

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +326

      SHMEL 13 июля 2015, 15:06

      Да кому он нужен...

      0
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 13 июля 2015, 14:50

      Да кому он нужен еще и за живые бабки шутите

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +40

      Goosfraba 13 июля 2015, 08:24

      Ох врунишки!!!

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      Рейтинг: +607

      Bearded man 13 июля 2015, 06:15

      Потому что нищебродские запросы из Италии, за предложения не считаются.

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      Рейтинг: +593

      112910415 13 июля 2015, 05:29

      удивительно скверно работает почта

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      Рейтинг: +243

      IngvarP 13 июля 2015, 01:57

      Предложений не поступало, потому что папку Входящие на почтовых сервисах контролирует служба безопасности ОАО Газпромнефть. Витсель и представить этого не мог...
      Пока кто-то нужен Зениту - предложений не будет.

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      Рейтинг: +27

      argo-35 13 июля 2015, 01:48

      Откажут если даже и будет предложение.

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