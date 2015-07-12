Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    "Челси" не намерен продавать Оби Микела

    Лондонский "Челси", скорее всего, сохранит своего полузащитника Джона Оби Микела. Желание оставить африканца в команде изъявляет лично главный тренер "синих" Жозе Моуриньо. Напомним, что на нигерийца имели виды "Фенербахче" и азиатские клубы.

    В прошлом сезоне АПЛ Оби Микел провел 17 матчей.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.07.2015 23:32
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +988

      dimagas1 17 июля 2015, 20:50

      Для ротации не помешает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 13 июля 2015, 21:17

      Какие-то эксперименты от Маура...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 13 июля 2015, 15:14

      Жозэ видней

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +111

      Rusti 13 июля 2015, 09:40

      Удачи Челси

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +179

      Суmраk 05 13 июля 2015, 07:55

      Найти еще надо игрока такого уровня, который согласиться сидеть на лавки.....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      Stels 01 13 июля 2015, 06:24

      Да лучше бы продали, будут дополнительные деньги на необходимые трансферы для усиления состава.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      illiano 13 июля 2015, 02:59

      походу не продается))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1707

      kkomov 13 июля 2015, 01:35

      ничего не понял. почему?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77

      Chelseaman 13 июля 2015, 00:34

      ну лан, пусть сидит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 12 июля 2015, 23:52

      А он никому и не нужен.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11