"Челси" не намерен продавать Оби Микела

Лондонский "Челси", скорее всего, сохранит своего полузащитника Джона Оби Микела. Желание оставить африканца в команде изъявляет лично главный тренер "синих" Жозе Моуриньо. Напомним, что на нигерийца имели виды "Фенербахче" и азиатские клубы.



В прошлом сезоне АПЛ Оби Микел провел 17 матчей.



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