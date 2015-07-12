Президент "Порту": "Касильяс нужен португальской лиге"

Президент "Порту" Пинту да Кошта прокомментировал переход в свой клуб уже бывшего вратаря "Реала" Икера Касильяса.



"Такие игроки нужны нашему чемпионату. Мы рады заполучить его. Это символ испанского футбола. Прибытие Икера имеет огромное значение не только для "Порту", но и вообще для страны. Желание подписать Касильяса мы изъявили сразу, но понадобилось время, чтобы уладить все формальности", - сказал функционер.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!