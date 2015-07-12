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    Президент "Порту": "Касильяс нужен португальской лиге"

    Президент "Порту" Пинту да Кошта прокомментировал переход в свой клуб уже бывшего вратаря "Реала" Икера Касильяса.

    "Такие игроки нужны нашему чемпионату. Мы рады заполучить его. Это символ испанского футбола. Прибытие Икера имеет огромное значение не только для "Порту", но и вообще для страны. Желание подписать Касильяса мы изъявили сразу, но понадобилось время, чтобы уладить все формальности", - сказал функционер.

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    Источник: AS

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    12.07.2015 23:26
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +283

      nahan 13 июля 2015, 21:15

      Не более за Реал, но решение её руководства избавиться от Касильяса самое глупое за последнее время.

      1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 13 июля 2015, 15:11

      Вне всяких сомнений!

      0
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      Рейтинг: +80

      Erik15 13 июля 2015, 11:28

      В "основе"до десятого ляпа..........

      0
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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 13 июля 2015, 00:50

      Он прав!
      Порту запиарится этим трансфером!

      0
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      Рейтинг: +194

      l1l1 12 июля 2015, 23:51

      Поднимет интерес к Порту и португальскому чемпу

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      Рейтинг: +1430

      нoГГано 12 июля 2015, 23:33

      Пропускает как средний голкипер португальской лиги а зарплата как у всего Порту

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