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    Виллаш-Боаш: "Мы действовали лучше "Локомотива"

    Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Андре Виллаш-Боаш поделился мнением по поводу сегодняшнего матча за Суперкубок России, в котором его команда в серии пенальти обыграла московский "Локомотив". Основное время завершилось со счетом 1:1.

    "В этом году мы специально выбрали короткую предсезонную подготовку. Хотели дать больше отдыха игрокам сборных. Признаться, мы сегодня не были готовы на все сто. Были ошибки, особенно в работе с мячом. Будем в следующих матчах набирать форму. Думаю, сегодня мы все равно действовали лучше "Локомотива", который много фолил. Арбитр мог давать москвичам больше желтых карточек.

    Да, Кристиана Ансальди выпускал специально под серию пенальти. Он чувствует там себя уверенно", - поведал португалец.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.07.2015 22:29
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    Комментарии73
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      Рейтинг: +283

      nahan 13 июля 2015, 21:08

      Победил сильнейший...

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      Рейтинг: +43

      Eezila 13 июля 2015, 20:47

      Ниасс, конечно, парень старательный, но не гроза защиты явно. Так что то, что он регулярно выигрывал единоборства у дорогих защитников Зенита, игроков своих непоследних в мире сборных говорит о многом. Касаев, кстати, тоже не ахти какая звезда, а вертел Смольникова будь здоров, хотя Игоря очень ценю. Нету, конечно, косякпор большой. А что с Ломбертсом сделали... Такой хороший защ был совсем недавно

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      Рейтинг: +11

      Villas-Boas 13 июля 2015, 18:58

      Лжет АВБ! Локо выглядел интереснее, но морально-волевые качества Зенит всё равно показал! Значит можно расчитывать, что та фигня, которую творил весь первый тайм Зенит не повторится

      0
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      Рейтинг: +168

      andrefino13 13 июля 2015, 18:28

      Локомотив вышел,как на последний бой.А Зениту без Гарая никак.

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      Рейтинг: +146

      Баба Яга против 13 июля 2015, 14:16

      Зенит дно смердящее

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      Рейтинг: +20

      ХАБЕЗ 13 июля 2015, 14:15

      все что говорит АВБ это его дело конечно, но меня пугает одно... как зенит собирается играть в лиге чемпионов, если ихние защитники вчера не могли отобрать мяч у Ниас??? там уже другие парни будут терзать оборону.

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      Рейтинг: +11

      Villas-Boas > ХАБЕЗ 13 июля 2015, 18:59

      Согласен! Нужно искать топового защитника в пару к Гараю, а Нету... даже сказать уже нечего.

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      Рейтинг: +136

      Old Republic 13 июля 2015, 13:00

      Каким образом?Весь матч тупые навесы и перекат мяча,ни одного опасного момента с игры за 90 минут,дурака забили со стандарта(отличная тактика - халк постоянно падает,и рано или поздно количество должно было перейти в качество).Локо должен был хоронить на контратаках.

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 13 июля 2015, 12:27

      Преувеличил

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      Рейтинг: +35

      gracie 13 июля 2015, 11:37

      Болельщики Зенита всё видели своими глазами и Локо к сожалению был ближе к победе,в этом матче, чем Зенит . Зенит отыгрался со стандарта и гол был не совсем обязательный , нам немного повезло! А то что он убрал Аршавина который показывал содержательный и интересный футбол и мог принести пользы больше многих в ЛЧ ,/ которую вы увидите сами как провалит АВБ/ и оставил Нету говорит только о предвзятости ,,тренера''всем видно , что он надеется на поддержку португалов во главе с Данни, который отыграл уже свои лучшие матчи в карьере давно и явно не принесёт усиления в игре клуба в ЛЧ!Мы все ждём ухода АВБ, уволенного ранее за свою "чудесную" деятельность в АПЛ! Зачем проводить эти эксперементы перед ЧМ 2018, над одним из лучших клубов в РПЛ!

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      Рейтинг: +11

      Villas-Boas > gracie 13 июля 2015, 19:03

      Если честно не знаю чего там себе думают хейтеры АВБ! Давно забыли 2:4 от Дортмунда и позорные 0:0 с Томью от Спаллетти! АВБ добьется в России гораздо больше итальянца, игра Зенита при Боаше гораздо содержательнее. Он сумел выстроить более менее сносную оборону, и переход в атаку. Хотеть ухода АВБ - преступление против клуба, за который болеешь!

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      Рейтинг: +15

      alergen 13 июля 2015, 10:09

      Зенит не был лучше Локо
      Фола не было при отборе мяча-защитник сначала коснулся
      мяча, при повторе момента это ясно видно.
      судья подыгрывал хозяевам.
      Газпром как всегда главнее всех.
      Якунин - ни рыба ни мясо

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