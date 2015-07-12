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    Дзюба: "Выходит, из "Спартака" ушел не зря"

    Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба поделился своими комментариями после сегодняшней победы своей команды в матче за Суперкубок России. Сине-бело-голубые одолели в серии пенальти московский "Локомотив", основное время завершилось со счетом 1:1.

    "Меня оскорбляет, когда говорят, что пришел в "Зенит" ради денег. Я же не в чемпионат Саудовской Аравии уехал. Пришел ради титулов. Один матч - сразу трофей. Выходит, из "Спартака" ушел не зря", - сказал форвард.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    12.07.2015 22:19
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    Комментарии458
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      Рейтинг: +12

      sanya254 18 июля 2015, 17:45

      Дзюба не лучший вариант

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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 17 июля 2015, 09:48

      Сразу же с трофеем... Подоспел к сроку...

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      Рейтинг: +17

      karus 13 июля 2015, 21:07

      Артем,как обычно,пошутил немного.Он,вообще,человек позитивный,с чувством юмора.Накинулись на него,как волки.Проще надо относиться-это всего лишь футбол
      (игра не более того)

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      Рейтинг: +10

      nik27040 13 июля 2015, 20:59

      первый блин комом

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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 13 июля 2015, 18:48

      Судя, по тому, как провел матч, то зря!

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      Рейтинг: +801

      ОЛЛС 13 июля 2015, 15:24

      Дзюба - воспитанник спартаковской школы!:)))

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      Рейтинг: +195

      Colonist 13 июля 2015, 14:56

      перейти у другой клуб, чтобы завоевать трофей? именно так поступали предатели, когда красная армия терпела поражения, а немцы наступали! Некоторые переходили к фашистам на службу - они же побеждают! Так появлялись полицаи... И здесь этот г-нюк за титулом ушел! За титулами не уходить нужно, а бороться за них! Не жалея себя, со своей командой... думал он просто молодой, а он конченый.. Больше Дзюбу не уважаю, как человека...

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      Рейтинг: +12

      Freddy 99 > Colonist 13 июля 2015, 15:50

      Вам только радоваться: сплавили этого игрочишку... А в Зените вроде только подчистили состав, провели пристойный сезон, так нет, приспичило заиметь это спартаковское бревно гниловатое... Толку от него не будет никакого, в лучшем случае - пустое место... а то и воду мутить начнет...

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      Рейтинг: +61

      diplomatik > Colonist 13 июля 2015, 18:21

      Золотые слова и отличный пример!

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      Рейтинг: +254

      KAFA2525 > Colonist 13 июля 2015, 20:09

      Полнейшая чушь малолетки !!! спамька, поньки да и все муцики сплошь скомплектованы из леговафриканцев или арапок !!! чтой то об этом языык свой в конуре держишь то ???

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      Рейтинг: +112

      Apocalypse > KAFA2525 13 июля 2015, 22:23

      сказал тот, кто сам болеет за интернациональную команду.

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      Рейтинг: +195

      Colonist > KAFA2525 16 июля 2015, 12:46

      Этот малолетка уже 45 лет за Спартак болеет! Я всю историю клуба знаю, видел всяких игроков. Поэтому, просто попрошу помолчать, коли мозг отсутствует!

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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 13 июля 2015, 14:31

      ЧУЧУНДРА ТЫ

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      Рейтинг: +653

      New_Look 13 июля 2015, 14:16

      Правильно было сказать: "Выходит, из Спартака выгнали удачно!"

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      Рейтинг: +18

      revertor 13 июля 2015, 14:11

      Петрович правильно встретил свинодзюбу. освистал как положено.

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