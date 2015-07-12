Дзюба: "Выходит, из "Спартака" ушел не зря"

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба поделился своими комментариями после сегодняшней победы своей команды в матче за Суперкубок России. Сине-бело-голубые одолели в серии пенальти московский "Локомотив", основное время завершилось со счетом 1:1.



"Меня оскорбляет, когда говорят, что пришел в "Зенит" ради денег. Я же не в чемпионат Саудовской Аравии уехал. Пришел ради титулов. Один матч - сразу трофей. Выходит, из "Спартака" ушел не зря", - сказал форвард.



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