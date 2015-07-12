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    Арустамян: "На днях будет объявлено об отставке Капелло"

    Футбольный комментатор Нобель Арустамян поведал. что главный тренер сборной России Фабио Капелло в ближайшие дни покинет свой пост.

    "Виталий Мутко/РФС и Капелло пришли к соглашению. Его работа со сборной России подошла к концу. На днях объявят об этом официально", - сказал Арустамян.

    Капелло работает со сборной с лета 2012-го года.

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    Источник: Twitter

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    12.07.2015 22:14
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    Комментарии98
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    • ...
      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 17 июля 2015, 09:49

      Почти миллиард отгрёб в котомку...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 13 июля 2015, 20:55

      Пусть это будет концом самого большого недоразумения российского футбола...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +159

      КПР 13 июля 2015, 19:53

      Я могу на эту тему более точный прогноз сделать ! Владик можешь делать ссылку !

      0
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 13 июля 2015, 18:20

      Не верю!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +190

      МОСКОВСКИЕ КЕДЫ 13 июля 2015, 11:29

      Гопните его у аэропорта,бабосы то надо отработать

      0
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      Рейтинг: +39

      нечитайло 13 июля 2015, 11:18

      пинка ему для скорости

      0
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      Рейтинг: +160

      pif57 13 июля 2015, 09:48

      У нас всегда комментаторы, да ещё армянские самые информированные лица.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +159

      КПР 13 июля 2015, 09:40

      Если так, то дождались !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +60

      колпанколпан 13 июля 2015, 09:34

      Мутько не написал,сколько он вернул в казну за подпись свою стоившую сборной днища,казне банкротства?Кореец его и Толстоглупова давно бы уже распылил над полигоном.А в Кремле такие в очередь стоят долгоиграющую, только "кореец" наш из той же очереди......

      2
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      Рейтинг: +121

      KINGSof10 13 июля 2015, 09:32

      наконец-то Валеру поставят ) хочу Валеру посмотреть )

      1
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