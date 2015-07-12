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    Суперкубок стал для "Зенита" 15-м трофеем в истории

    Санкт-петербургский "Зенит", выиграв сегодня Суперкубок России, взял, таким образом, пятнадцатый трофей в своей истории. До этого команда из Северной Пальмиры пять раз становилась чемпионом страны, по три раза брала Кубок России, Кубок сезона и Суперкубок, по разу - Кубок УЕФА, Кубок РФПЛ и Суперкубок УЕФА.

    Для сравнения добавим, что московский "Спартак" завоевал уже 35 трофеев.

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    Источник: ФК «Зенит»

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    12.07.2015 22:08
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    Комментарии60
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      Рейтинг: +88

      СБГ1980 14 июля 2015, 04:52

      Для сравнения добавим, что московский "Спартак" завоевал уже 35 трофеев

      хах,правильнее будет завоевал когда то)

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 13 июля 2015, 18:37

      Зенит ещё не раз возьмёт трофеи.

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 13 июля 2015, 14:54

      Достижение, однако!

      0
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      Рейтинг: +1317

      pereletnii 13 июля 2015, 08:30

      Из этих 35,34 бормантановые колосковские

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 13 июля 2015, 06:33

      То ли еще будет! Далеко не самый последний трофей Зенита) Виллаш-Боашу осталось привести клуб к победе в Кубке России и тогда в нашей стране португалец выиграет реально все.

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 13 июля 2015, 05:11

      работать и работать!

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      Рейтинг: +19

      анжи2 13 июля 2015, 02:35

      бавария Или барселона Или реал за за последние 5 лет собрал больше зенита .

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      Рейтинг: +20

      Valeron_hbk 13 июля 2015, 02:23

      Ссылка на сайт новая, а маскальные авторы свинопасы все теже! Так стоило ли что то менять?

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      Рейтинг: +597

      Alexaos > Valeron_hbk 13 июля 2015, 02:28

      ТАК ВАЛИ ИЗ МАСКОВСКОГО САЙТА ПИТИРСКИЙ ГОЛУБОЙ БОЛЕЛКА

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      Рейтинг: +20

      Valeron_hbk > Alexaos 13 июля 2015, 09:39

      "Из мАсковского сайта")))).
      Да ты коренной москвич как я погляжу!

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      Рейтинг: +736

      summer2014 13 июля 2015, 02:19

      А что Ливерпуль для сравнения не добавили?

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      Рейтинг: +597

      Alexaos 13 июля 2015, 02:15

      питирские только начали что-то выигрывать, хеехе. Что-то там пищат снизу с 15 своими купками. Это ваши с 1925 года выиграли, хеххеехе.


      вам еще 90 лет пахать, чтобы еще звезду на футболке нарисовать хахахааах

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      Рейтинг: +736

      summer2014 > Alexaos 13 июля 2015, 02:20

      хе-хе вторая звезда будет через лет 6-7.

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      Рейтинг: +597

      Alexaos > summer2014 13 июля 2015, 02:21

      60-70 хахаха

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      Рейтинг: +736

      summer2014 > Alexaos 13 июля 2015, 04:00

      Дата рождения 1970-12-01

      всё понятно...

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