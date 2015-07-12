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    Пейчинович: "Зенит" победил незаслуженно"

    Защитник московского "Локомотива" Неманья Пейчинович прокомментировал сегодняшнее поражение своей команды от "Зенита" в матче за Суперкубок России. Напомним, москвичи уступили в серии пенальти, а основное время закончилось со счетом 1:1.

    "Зенит" не заслужил эту победу. Они играли дома. У них был лишний игрок - болельщики. И еще один... Могу сказать, что за два часа игры "Зенит" почти ничего не создал", - заявил "железнодорожник".

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    Источник: Чемпионат.ком

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    12.07.2015 22:00
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    Комментарии163
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      Рейтинг: +12

      sanya254 18 июля 2015, 17:47

      Игра была равной

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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 17 июля 2015, 09:50

      Мир изначально несправедлив...

      0
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      Рейтинг: +10

      ziga-zaga 14 июля 2015, 10:20

      как баба.проиграли,так признайте поражение с высоко поднятой головой,а не рыдать.

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      Рейтинг: +122

      R1d3r 13 июля 2015, 16:26

      В 2008 году Зенит играл с Локо за суперкубок в Лужниках и никто не плакал.

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      Рейтинг: +254

      Vector > R1d3r 13 июля 2015, 16:42

      Я на трибуне рыдал и вспоминал Полякова!!!

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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 > R1d3r 13 июля 2015, 18:47

      Лужники не домашняя арена Локо!

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      Рейтинг: +76

      Red-green-Hooligans 13 июля 2015, 13:49

      Только наивный школьник может поверить в то, что Чорлука просто так катнул мяч по центру.
      Устроили целое шоу, даже до пенальти доиграли чтобы создать иллюзию некупленного матча ))

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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 13 июля 2015, 13:25

      запитер никакой))
      меня это радует)))

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      Рейтинг: +507

      Пичушкин 13 июля 2015, 13:13

      Мерзкий этот Пейчинович тип. Вспомню как он заорал когда симулировал, так достойные люди не поступают, теперь ещё это нытьё.

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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > Пичушкин 13 июля 2015, 13:28

      соглашусь с тобой, в запитере все такие...

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      Рейтинг: +326

      SHMEL 13 июля 2015, 12:30

      Заслуженно,незаслуженно - пенальти это лотерея и немного везения.Паровоз по игре смотрелся лучше,особенно в первом тайме и добавленное время,но кто виноват,что один бьет в перекладину,а другой легонько ковыряет в руки лодыркину?

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      Рейтинг: +59

      kolpino08 13 июля 2015, 11:54

      нытик какой-то эта Неманья

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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 13 июля 2015, 10:15

      Судья вытащил запитер.
      Просто стал выдумывать штрафные у ворот Локо...

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      Рейтинг: +15

      boozer > REDWHITE_ 13 июля 2015, 13:22

      Ты игру то смотрел? Половина Локо должна была на карточках еще в 1-м тайме сидеть. Костоломы. Назначение московского судейки видимо должно было компенсировать фактор своего поля для Зенита. Что он с усердием и исполнял.
      А игра.. ну что игра.... Тоска....Теперь смотрим корявый весенний футбол дважды в год, а не тока в апреле-мае, как раньше. "Спасибо" затейникам за осень-весну.

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